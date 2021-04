iPhone przekonuje mnie wieloma innymi zaletami, nie jestem na łańcuchu iMessage

I piszę o tym wszystkim, bo akurat iMessage nie należy do kategorii usług ani rozwiązań sprzętowych, których nie zastąpimy w inny sposób (wspólną decyzją). Jeśli miałbym wskazać atuty iPhone’a, które sprawiają, że korzystam z niego częściej, niż ze smartfona z Androidem, to będą to typowe dla urządzenia Apple i platformy iOS produkty: możliwości aparatu, ekosystem aplikacji, cechy samego iOS-a czy możliwość podłączenia najlepszego smartwatcha na rynku jakim jest Apple Watch.

Czego potrzebuje iOS 15 w 2021 roku na tle Androida?

Są to rozwiązania, których nie znajdę u konkurencji i nie będę w stanie znaleźć dla nich substytutów tak łatwo, jak dla iMessage. Gdybyśmy jednak mieli przełożyć sytuację chociażby z USA na Polskę, to w pewnym sensie można by to zestawić z popularnością Messengera. Myślę, że wiele osób znalazło się w sytuacji, gdy ominęło ich zaproszenie na spotkanie, imprezę lub szansa na odnowienie/nawiązanie kontaktu, gdy okazało się, że ktoś nie ma profilu na Facebooku i nie można napisać do niego na Messengerze.