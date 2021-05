iMaki z M1 wyglądają jak zabawki, ale to wydajnościowe bestie znacznie wyprzedzające poprzednie modele

iMac z M1 w benchmarkach wypada lepiej, niż poprzednik w najwyższej konfiguracji

W Benchmarkach zaczęły pojawiać się pierwsze wpisy dotyczące nowego iMaka z M1 i… wyglądają niezwykle zachęcająco. O ile kolorowe komputery nie przemówiły do wszystkich z równie dużą mocą, to ta drzemiąca w ich podzespołach powinna wystarczyć wszystkim sięgającym po najbardziej budżetowy ze sprzętów all-in-one w portfolio producenta. Tym bardziej, że wielu okrzyknęło go sprzętem biurowym i do zdalnej nauki — myślę, że sprawdzi się w tej roli idealnie, a zapasu mocy mu nie zabraknie. Oto Pierwsze benchmarki z iMaca M1 (8 rdzeni CPU, 3,2 Ghz, działającego pod macOS 11.3) z Geekbench 5:

1729 dla jednego rdzenia i 7459 dla wielu rdzeni to doskonały wynik — zwłaszcza, jeśli mowa o komputerze z tzw. entry level. Do tego dość miażdżąco wypada porównanie z 21-calowym iMakiem z 2019 roku, który w high-endowej konfiguracji (z Intel Core i7-8700 na pokładzie) w analogicznym teście zgarnął 1109 punktów dla jednego rdzenia i 6015 dla wielu rdzeni. Tak dobrze nie wygląda to już w przypadku 27-calowego modelu w wyższym wydaniu, napędzanego 10 generacją procesorów Comet Lake. Ten przy jednym rdzeniu wykręcił wynik tylko 1247, natomiast w drugiej konkurencji było to już 9002. Należy mieć jednak na uwadze, że porównywanie tych sprzętów nieco mija się jednak z celem. 21-calowe iMaki to najbardziej budżetowe z komputerów all-in-one u Apple. Wraz z większymi ekranami dochodzi więcej mocy i możliwości, dlatego spodziewam się że przy premierze iMac 27″ z autorskim układem Apple nie będzie to już wyglądało tak łaskawie dla starszego rodzeństwa z procesorami Intela. Chociaż w tym wszystkim trzeba też pamiętać o tym, że układy od Apple to nowość — a w przypadku iMaków zawsze będą one porównywane ze starszymi procesorami Intel Core — więc automatycznie takie porównania będą zakrzywiać faktyczny obraz.

Każdemu według potrzeb — nowe iMaki prezentują się świetnie i, jak pokazują pierwsze testy syntetyczne — działają wyśmienicie. Na recenzje z prawdziwego zdarzenia musimy jeszcze zaczekać, ale dla mniej wymagających użytkowników, którym zależy na prostym w obsłudze, niezajmującym dużo miejsca, komputerze stacjonarnym – wydają się wyborem doskonałym!

