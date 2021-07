Cyfrowa miłość, czyli co właściwie Marti Renti sprzedała za milion złotych?

I o ile wiem, co to NFT i w miarę rozumiem koncept miłości, to nie mam najmniejszego pojęcia, czym może być „cyfrowa miłość”. Co więcej, jestem prawie przekonany, że… nikt do końca nie wie. Sama instagramerka mówi, że cyfrowa miłość w jakiś sposób bazuje na jej DNA, ale zarówno jej strona, jak i przesłana z tytułu transakcji informacja prasowa mówią na ten temat tyle, co nic. Gdybym miał posłużyć się cytatem z materiału, który spłynął na skrzynkę Antyweb:

Tworząc moją Cyfrową Miłość (i inne emocje) nazywam tylko rzecz, która już istnieje. Miłość fizyczna, miłość platoniczna i miłość cyfrowa mogą być różne, ale każda z nich jest prawdziwa w taki sam sposób, jak wszystkie nasze myśli i uczucia. A cyfrowe znaczy wieczne. Przecież wszystko, co teraz jest digitalizowane, zostanie z nami do końca świata – fotki, filmy, wspomnienia, wszystko

Czytając to, nie mogę powstrzymać się przed przytoczeniem jednej z definicji socjologii z moich studiów: Mówienie oczywistych rzeczy w taki sposób, by nikt nie wiedział o co chodzi, a wszyscy uznawali to za mądre. Żeby było jeszcze śmieszniej – póki co, nie wiadomo, kto jest nabywcą (tak działa NFT). Nie wiadomo więc co zostało kupione i kto to kupił. Wiadomo jednak, że konto Marty jest bogatsze o milion złotych. Nic więc dziwnego, że za chwilę na sprzedaż zostanie wystawiona reszta „cyfrowego DNA” instagramerki – uczucia, emocje i relacje, a przynajmniej tak sugeruje jej strona.