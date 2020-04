iPad Pro z Magic Keyboard nie tylko kosztuje, ale też waży więcej niż Macbook Air

12,9-calowy iPad Pro w wersji Wi-Fi waży 641 gramów. Do wersji Wi-Fi + Cellular należy doliczyć jeszcze 2 dodatkowe gramy. Jak na tak spore urządzenie nie wydaje się to dużo. Nowy iPad Pro jest wygodny, poręczny, ale w gołej wersji brakuje mu rozwiązań, które będą argumentem przemawiającym za tym, by w ogóle myśleć o nim jako o substytucie komputera. Ekran dotykowy pozwala na wiele, jednak do wygodnego pisania nadal przydaje się tradycyjna klawiatura, która jest nieporównywalnie bardziej efektywna. Dlatego też w ofercie Apple pojawiła się nowa odsłona Magic Keyboard — dodatkowo wyposażona w gładzik wykorzystujący możliwości najnowszej wersji oprogramowania iPadOS. Jest tylko jeden problem — 12,9-calowy iPad Pro z klawiaturą Magic Keyboard waży więcej, niż podstawowy model 13-calowego Macbooka Air. A przy tym jest dużo droższy.

Zobacz też: iPad jeszcze nigdy nie był tak bliski „bycia komputerem”. Nowe iPady Pro, odświeżony MB Air, Mac Mini i słuchawki już w sprzedaży

Apple na swoich stronach nie podaje ile waży klawiatura Magic Keyboard. Przez ostatnie tygodnie zastanawiano się o ile cięższy będzie iPad Pro z dodatkową obudową. Kombinowano z obliczaniem masy przesyłek z różnych sklepów, które miałyby pozwolić na oszacowanie tego, jaką wagę ma klawiatura. Spekulacji nie było końca. Aż do teraz. Jeden z użytkowników MacRumors i tamtejszego forum dyskusyjnego odebrał swoją klawiaturę Magic Keyboard i rozwiał wątpliwości. Jaka jest jej waga? 710 gramów.