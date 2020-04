Windows 10 i mniej niż 1 GB RAM

Ludzie robią dla zabawy różne rzeczy, szczególnie w obecnym czasie, gdy większość z nas jest zmuszona do siedzenia w domu. Jeden z użytkowników Twittera postanowił sprawdzić ile minimalnie RAMu potrzebuje Windows 10 w wersji 32 bitowej, aby się uruchomić. Według zaleceń Microsoftu jest to przynajmniej 1 GB, który w dzisiejszych czasach nie wydaje się niczym nadzwyczajnym. Jak już wspominałem, smartfony mają więcej, a Android na 1 GB byłby pewnie dzisiaj więcej niż ślamazarny. Windows 10 demonem prędkości też nie będzie, ale mimo wszystko to spore osiągnięcie, że jest w stanie działać na takiej konfiguracji.

Test nie był wykonywany na jakiejś leciwej konfiguracji sprzętowej, aby zapewnić sobie odpowiednią elastyczność 0xN0ri wykorzystał do tego wirtualną maszynę, która miała przydzielony 1 rdzeń procesora Intel Core i5-8400 i plik wymiany wielkości 2,8 GB na dysku talerzowym. Zaczęło się od 512 MB RAM, które nie nastręczyło żadnych problemów, podobnie było z 256 MB, ale już przy 128 MB pojawił się BSOD (niebieski ekran śmierci ;-)). Zwiększenie dostępnej ilości pamięci RAM do 192 MB pozwoliło na start systemu i nawet zrobienie kilku screenshotów, choć trudno było korzystać z maszyny na dłuższą metę. Zresztą sam system wstawał ponad 3 minuty, podczas gdy normalnie Windows 10 na dysku SSD uruchamia się w kilkanaście sekund.

I tak, zdaje sobie sprawę, że to zabawa dla sportu, ale moim zdaniem całkiem ciekawa. Windows XP gdy debiutował w 2001 roku potrzebował minimum 64 MB RAM i procesor taktowany zegarem 233 MHz. 20 lat i kilka generacji systemu później, nadal możliwe jest jego uruchomienie przy 192 MB pamięci RAM. Obawiam się, że dzisiejszy Android 10 miałby problem na smartfonach z mniejszą niż 1 GB ilością pamięci RAM, nie wspominając nawet od 192 MB ;-).