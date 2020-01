16 GB pamięci RAM w telefonie. Panie, na co to komu?

W moim komputerze zainstalowano 8 GB pamięci RAM i jak na moje potrzeby jest to wartość wystarczająca. Mogę swobodnie na tym grać w niektóre gry, otwierać i szybernaście zakładek w Edge, mogę odpalić czasami nieco bardziej skomplikowane programy. Ale porównanie do smartfonów jest odrobinę nie na miejscu – mimo wszystko. To zupełnie inne środowisko, zupełnie inna architektura, zupełnie inny charakter pracy. Komputer dla mnie jest urządzeniem, na którym pracuję przez określony czas – potem go „usypiam”. Smartfon natomiast musi być w pogotowiu cały czas i nawet wtedy, gdy leży na stoliku lub „siedzi w kieszeni” jakieś operacje wykonuje.

Pamięć RAM w telefonie pozwala na przechowywanie danych przez uruchomione programy – takich, które mogą być potrzebne „na już”. Czym bardziej skomplikowany program, tym więcej pamięci zarezerwuje na własne potrzeby. Jednak zarządcą miejsca w pamięci RAM jest system, a raczej jego komponent. Szczególną uwagę warto zwrócić na Android Low Memory Killer Daemon, proces, który odpowiada za „ubijanie” niektórych programów i uwalnianie pamięci RAM. Załóżmy, że kilka dni temu uruchomiliśmy grę, która pożarła dajmy na to 700 MB pamięci RAM i przeszliśmy do innego programu. Wspomniana gra nie była przez nas uruchamiana przez kilka dni – mimo tego, że rezyduje w pamięci. Android Low Memory Killer Daemon wykryje to i w momencie, gdy pamięć drastycznie się kurczy, samodzielnie podejmie decyzję o „ubiciu” procesu tej gry – gdyż najprawdopodobniej będzie ona niepotrzebna. Wspomniany komponent działa tym agresywniej, im mniej zostało pamięci i im mniej jest jej w telefonie. Jest więc argument za tym, aby mieć możliwie jak najwięcej pamięci RAM w telefonie komórkowym – jednak, czy istnieje jakaś granica?