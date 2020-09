Według danych urzędu w 2019 roku z internetu mobilnego korzystało 8,45 mln osób, co stanowiło 52% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Co istotne, liczba ta rośnie z roku na rok, w porównaniu z 2018 roku wzrosła o ok. 0,7 mln użytkowników.

Pomimo rosnących z roku na rok udziałów połączeń światłowodowych, technologia mobilnego dostępu stanowi jeden z ważniejszych źródeł dostępu do internetu dla wielu użytkowników w Polsce. Według Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2019 r. prawie 1/3 (30,7%) wszystkich przychodów z usług internetowych operatorów pochodziła z modemów 2G/3G/4G jako głównej technologii zapewniającej dostęp do sieci. Według badania konsumenckiego UKE z 2019 r. klienci deklarowali, że średnio za dostęp mobilny do sieci w Polsce należało zapłacić około 45 zł miesięcznie. Dla porównania deklarowany średni miesięczny rachunek za internet stacjonarny wyniósł niecałe 58 zł.

UKE postanowił więc sprawdzić, na jakie ceny mogą liczyć w rzeczywistości użytkownicy internetu mobilnego w Polsce. Pod uwagę wziął operatorów, których udział w rynku pod względem liczby użytkowników internetu mobilnego wyniósł w 2019 r. ponad 1,5%. Do analizy trafiło 24 oferty Cyfrowego Polsatu, Orange, Play, Plusa i T-Mobile, aktualne na dzień 31 lipca 2020 roku.

Co ważne, UKE wziął pod uwagę zarówno obowiązujące promocje w danych ofertach, czyli na przykład darmowy miesiąc bez płacenia abonamentu, jak i opłaty aktywacyjne czy rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe oraz koszt najtańszego routera do internetu mobilnego dostępnego w danej ofercie.

Tak więc wśród tych ofert były tylko propozycje dla nowych klientów, tylko sprzedawane jako usługa internetu mobilnego, bez korzystania z rozmów telefonicznych czy wysyłania wiadomości (to w formie założenia), bez sprzedaży w ramach usług wiązanych.

Najpierw zerknijmy jeszcze jak te koszty rozkładały się na poszczególne elementy składowe.

Oczywiście koszt samego abonamentu, był tu największy, stanowił ponad 90% średniego kosztu, nieco ponad 8% to koszt routera, a ponad 1% to koszt aktywacji.

Z analizy UKE wynika, że w lipcu średni koszt dostępu do internetu mobilnego oscylował w granicach 55 zł (54,83 zł), a mediana 50 zł (49,62 zł). Najtańszą ofertę miał Orange, gdzie za 10 GB transferu w miesiącu trzeba było zapłacić 20,82 zł, a najdroższą Play – 111,67 zł za 500 GB transferu w miesiącu.

Rozpiętość dość duża, ale sprawdźmy teraz to, o czym pisałem we wstępie, czyli koszt za 1 GB, jaki klienci muszą ponosić w miesiącu.

Tu się okazuje, że najdroższy Play staje się najtańszy w przeliczeniu na 1 GB, i to w każdej opcji – najniższej ceny abonamentu, najwyższej i średniej, z uwagi na największe paczki danych w Polsce, jeśli chodzi o internet mobilny.

UKE miesięczny koszt wyszedł w tej ofercie internetu mobilnego z 500 GB transferu z routerem – 111,67 zł, mi z kolei – 114,125 zł, ale ja tę ofertę Play opisywałem Wam pod koniec czerwca, a UKE brał ceny dostępne na koniec lipca, więc być może Play obniżył tu nieco cenę przez ten miesiąc.

Źródło: UKE.