Ile jeszcze przyjdzie nam żyć z tym administracyjnym zacofaniem? Oto codzienny koszmar wielu Polaków

Całość jest toporna, bazuje na wyskakujących okienkach co w zależności od przeglądarki powoduje mniejsze lub większe problemy z suwakami. Czasami działa kółko na myszce, czasami nie. Całość ładuje się długo i potrafi się zawiesić. Czasami brak jakiegokolwiek komunikatu o błędzie powoduje, że nieświadomie zamykamy formularz tym samym wyrzucając nasza pracę do kosza. Istny dramat!

Opisy

Opisy, a raczej ich brak. Zanim rzucisz mi w twarz stroną zus.pl która posiada wyjaśnienie (teoretycznie) niemal każdego formularza przeczytaj ten fragment do końca. Wszystko co znajduje się w tym systemie jest obarczone tzw. klątwą wiedzy. To jeden z największych problemów dotyczących współczesnej komunikacji. Sytuacja w której jedna osoba wypluwa z siebie komunikaty zakładając, że odbiorcy posiadają jego/jej wiedzę. Objawia się to przez częste skróty myślowe, używanie żargonu branżowego czy nielogiczne (dla przeciętnej osoby) nazewnictwo pól.

Tak jak wspominałem przy interfejsie, który ewidentnie budowany był przez urzędnika dla urzędnika, tak i opisy nie były i nadal nie są dostosowane do petenta. Jeśli osoba wypełniająca wniosek nie wie/nie rozumie jak ma to zrobić, to po co nam taki system? PUE to nie tylko „dobro” dla obywateli, ale też sposób na odciążenia przepracowanych urzędników. Im więcej osób szybciej i łatwiej sobie poradzi z formularzami online, tym mniej ludzi będzie osobiście załatwiać sprawy w urzędach.

Podam prosty przykład. Przyszło mi ostatnio zdobywać zaświadczenie o historii przebiegu ubezpieczenia. Niby prosta rzecz. Odpalam formularz, widzę problem, idę na stronę zus.pl, znajduje instrukcję no i sprawa nie zrobiła się prostsza. Oto instrukcja:

Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W katalogu usług wybierz usługę „Złożenie dokumentu US-7” Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

W skrócie, wejdź, zaloguj się, wypełnij formularz, wyślij. Problem w tym, że formularz który przyszło mi wypełnić posiadał pola co do których nie miałem bladego pojęcia po co one są, a tym bardziej jak je wypełnić. Skoro interesuje mnie okres za rok 2020, a jedno z nich dotyczy jedynie okresu do 31 grudnia 1999 to co mam tam podać i dlaczego jest to pole wymagane? Dlaczego nie ma wyjaśnienia każdego z tych pól? Może Google coś pomoże? No nie pomoże bo albo kieruje mnie do instrukcji którą wam podałem albo do strony zus. Dlaczego? Bo pole nazywa się „Ubezpieczenie społeczne” – spróbujcie wyszukać coś po takim haśle.

Problemem nie było dotarcie do formularza ile samo jego wypełnienie. Urzędnik doskonale wie co zrobić i tak też napisał instrukcję. Dla urzędnika to po prostu wypełnienie formularza, jednak petent to nie urzędnik i wydaje mi się, że wszyscy o tym zapominają.

Ostatecznie po długich bojach udało mi się zwalczyć problem, ale zajęło mi to tyle czasu ile pojechanie do ZUS, zawrócenie miłej urzędniczce głowy i złożenie wniosku w formie tradycyjnej. Bez sensu. Nie wszyscy będą mieli tyle cierpliwości lub wiedzy potrzebnej, aby takie informacje wyszukać.

Flash wiecznie żywy

Czas na mój ulubiony punkt. PUE było, jest i chyba po wieki wieków będzie oparte o technologię Flash. Tak tak, tę co to zasadniczo wymiera. Nie załatwię sprawy na moim głównym laptopie, telefonie czy tablecie, muszę odpalić konkretnego kompa na którym mam przeglądarkę Internet Explorer bo tylko tam to mi działa. To jest istna paranoja.

Nawet nie wiem czy jest tu sens się rozpisywać. Zastosowanie tej technologii kiedyś na pewno miało swoje uzasadnienie w 2009 roku, istniała przecież cała masa systemów opartych o nią. Jednak brak aktualizacji, dostosowania do aktualnych standardów, nawet z opóźnieniem jest w mojej opinii karygodne.