Ile jesteś w stanie zapłacić za PlayStation 5 i Xbox Series X?

Pod koniec tego roku na rynek trafią dwie konsolo nowej generacji. Dwaj wielcy przeciwnicy, którzy będą walczyć o serca i pieniądze miłośników elektronicznej rozrywki. Najpierw o te przeznaczone na sprzęt, później te na gry. Wiele osób twierdzi, że pierwsze miesiące są dla konsoli kluczowe i nie tylko budują bazę pierwszych użytkowników, ale też wysyłają w świat informację, który sprzęt cieszy się większą popularnością. A to działa na ludzi dość specyficznie i potrafi zdecydować o wyborze. No bo skoro jednak więcej osób wybiera PS-kę, to pewnie z tym Xboksem jest coś nie tak i odwrotnie. Do tego dochodzi baza użytkowników poprzedniej generacji, ogólne nastroje, PR firmy, sprostanie oczekiwaniom. Kiedy różnica w wynikach sprzedaży robi się już widoczna, zawsze można ją nadgonić. Do pewnego momentu oczywiście – po przekroczeniu pewnej granicy wyścig jest już nie równy i prawie na pewno będzie przebiegał w jednym tonie do samego końca. Sprzęt więc może być lepszy, ale szereg złych decyzji producenta doprowadzi do miażdżącej przewagi konkurencji. Obserwowaliśmy to przez ostatnie lata w wykonaniu Microsoftu, który nie był od pewnego momentu w stanie nadążyć za galopującą sprzedażą PlayStation 4. Ciekawe czy nauczył się czegoś na własnych błędach.

Cena czyni cuda

Konsola to urządzenie tańsze od PC do gier. Taka teoria istnieje od dawna i nie sądzę by kiedykolwiek miał zostać obalona. Szczególnie, że ceny gier na komputery często są identyczne jak tych na konsole, więc argument o tym, że droższy gamingowy PC w którymś momencie się zwróci, przeszło do lamusa. Moim zdaniem przy wyborze konkretnej konsoli, a i w ogóle zakupie tego typu urządzenia, cały czas duże znaczenie cena. I na nic się zdadzą zapewnienia, że to przecież sprzęt na lata i jednorazowy wydatek. Nie trzeba zmieniać karty graficznej, dodawać RAM-u itp. Przy okazji też nie można, ale wiecie o co chodzi. Jednak doskonale rozumiem podejście naszych rodaków, bo sam kupuję konsole. Im sprzęt tańszy na premierę, tym większa szansa, że sprzeda się lepiej.

PlayStation 4i Xbox One nie należały do przesadnie drogich sprzętów kiedy zawitały na półki rodzimych sklepów:

PlayStation 4 – 1799 złotych

Xbox One z Kinect + FIFA 15 i Dance Central Spotlight – 1999 zł

Xbox One + FIFA 15 i Forza Motorsport 5 – 1699 zł

To nie były zaporowe kwoty jak za sprzęt do grania na kilka lat. Ostatecznie okazało się, że na rynek trafiły PlayStation 4 Pro i Xbox One X, więc żywot podstawowych modeli, przynajmniej w teorii, został skrócony. Jednak oba sprzęty kosztowały nie więcej niż nowa karta graficzna, więc sens teorii o tańszym urządzeniu do gier został zachowany.