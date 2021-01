Zgarnęli 749 milionów darmowych gier, ciekawe w ile zagrali

Na początek trochę liczb, bo bardzo młody sieciowy sklep z grami na PC ma miliony użytkowników i cały czas notuje wzrosty. Ze 108 milionów kont w 2019 roku grono użytkowników platformy powiększyło się do ponad 160 milionów w 2020 roku. Prawie dwukrotnie udało się zwiększyć liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie – z 32 milionów w grudniu 2019 roku do 56 milionów w grudniu 2020. Dziennie użytkowników platforma notuje aktualnie najwięcej 31.3 miliona i to wzrost na poziomie 192 procent, więc bardzo imponujący. W tak zwanym „peaku”, jednocześnie w usłudze zalogowanych było 13 milionów – dla przypomnienia, w 2019 roku sklep mógł się pochwalić 7 milionami. Dla porównania, rekord Steam to prawie 25 milionów, ale też nie jest sprawiedliwym bezpośrednie porównywanie tych dwóch usług. Zarówno przez czas jaki są na rynku, jak i sposób, w jaki dystrybuują gry.

Epic chwali się, że sklep jako sklep też rośnie. Gracze wydali tam w 2020 roku 700 milionów dolarów, z czego 265 milionów na produkcje zewnętrznych producentów. Czy chodzi też o pieniądze wydane w PC-towej wersji Fortnite? Ciekawe.

A teraz najlepsze. Zgadniecie ile gier Epic rozdał za darmo?

W 2020 roku 103, ale ciekawsza jest informacja o liczbie pobranych kopii tych darmowych gier. 749 milionów. Powtarzam, 749 milionów pobranych za darmo gier. To o 49 milionów więcej niż dolarów, jakie gracze zostawili w sklepie. Widząc takie dane, zastanawiam się czym w zasadzie jest platforma Epic Games Store.

Uruchamiam, zaglądam.

O, za darmo Dandara Trials of Fear Edition. Nie wiem nawet co to, ale jest napis „teraz bezpłatnie”, odklikuję i dodaję do biblioteki. Nawet nie wiem ile mam tam już gier, ale scrollowanie kafelków z okładkami chwilę trwa. Zainstalowany mam jeden tytuł – Fortnite z czasem gry 34 dni, 23 godziny 58 minut i 48 sekund. Sporo, druga gra która na pewno została z tej listy uruchomiona to Spellbreak z 5 godzinami i 51 minutami rozgrywki. A reszta? Nawet nie dotknąłem, co w zasadzie burzy jakikolwiek sens dodawania darmowych gier do tego zestawu. Nie żeby nie było tam świetnych produkcji, są przygody Batmana, Borderlandsy 2, jest Assasin’s Creed i jeszcze kilka mocnych tytułów, które jednak wcześniej zaliczyłem lub chociaż mocno ograłem na innych platformach. Z uwagi na pracę w Antyweb i testowanie gier nie jestem oczywiście statystycznym graczem, do tego PC nie jest nawet moją podstawową platformą (w moim domu króluje PlayStation i Nintendo Switch). Rozumiem natomiast, że jeśli ktoś gra przede wszystkim w darmówki, w tym na przykład w Fortnite, to pojawienie się Epic Games Store i gier w prezencie jest rewelacyjną opcją. 103 gry rocznie, z czego przynajmniej kilka albo kilkanaście to świetne produkcje. Niby za darmo to i ocet słodki, ale nie skupiając się na nowościach, naprawdę można w ten sposób wydawać na gry jedno wielkie zero, bo co chwila Epic Games podsuwa coś nowego. Tylko czy aby na pewno powinno się tym chwalić? No i na ile firmie wystarczy samozaparcia oraz pieniędzy na takie rozdawnictwo?