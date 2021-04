IKEA zaskoczy pomysłowością – nowoczesny głośnik schowa za obrazkiem na ścianie

Reakcja klientów i użytkowników była najwyraźniej dość optymistyczna, by firma mogła zacząć myśleć o wykonaniu kroku naprzód. Symfonisk to najbardziej opłacalny zakup, jeśli chodzi o ofertę głośników Sonos, szczególnie na organizowanych od czasu do czasu promocjach, natomiast kosztująca blisko drugie tyle lampka już takim zainteresowaniem chyba się nie cieszy. Nie piszę o tym bez przyczyny – oprócz wieści na temat głośnika w obrazku, do którego za chwilę przejdziemy, przecieki traktują też o zaktualizowanej lampce z głośnikiem.

Cena obecnego modelu to 799 zł i choć urządzenie jest świetnie wykonane i doskonale sprawdza się w obydwu swoich rolach, to najwyraźniej taka kwota nie była wystarczająco atrakcyjna dla klientów. Nie słyszymy bowiem nic na temat aktualizacji głośnika Symfonisk wbudowanego w półkę, więc ten musi sprzedawać się zadowalająco.

Czego można spodziewać się po nowej lampce? Przede wszystkim zmiany kształtów, ponieważ nadchodząca wersja będzie przypominać bardziej klasyczne lampki z tradycyjnym, cylindrycznym kształtem klosza, który będzie wymienialny i będzie przepuszczał więcej światła. Dzięki serwisowi smarthomeassistent.de mamy też szansę spojrzeć na ryciny przedstawiające nowy model i choć nie ma pewności, że tak będzie wyglądać ostateczna wersja, to nie zaskoczyłby mnie taki kierunek obrany przez IKEĘ. Głównie dlatego, że wymienne osłonki o różnych kolorach pozwalają personalizować głośniki-półki Symfonisk, a tego oczekują klienci, a poza tym nowy model lampki wydaje się być szansą na obniżenie ceny.

IKEA szykuje głośnik wbudowany w obrazki wieszane na ścianach

Znacznie ciekawiej zapowiada się jednak zupełnie nowy produkt, czyli głośnik schowany w obrazku, który można by powiesić na ścianie w dowolnym miejscu. Redakcja The Verge miała okazję zobaczyć grafikę z produktem, który ma nosić kodową nazwę „Titan”. Nie jest jednak jasne, czy podobnie jak z lampką czy półką całość będzie jednym produktem, czy tym razem IKEA stworzy szansę na połączenie głośnika z innymi obramowaniami itd. W jednym z dwóch wniosków do FCC IKEA i Sonos zawarły wzmiankę o „bezprzewodowym module”. Na pierwszy rzut oka ma to przypominać klasyczne obramowanie z dodatkową elektroniką po jednej ze stron z przewodem zasilającym widocznym w dolnej części.

