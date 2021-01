Idealny do nowych konsol i wygodnej pracy: monitor MSI Optix MAG274QRF-QD

Nie tylko do gier — uniwersalność to ogromny as w rękawie monitora MSI Optix

Dobry monitor to złoto — nie tylko do szeroko rozumianej rozrywki, ale także pracy. Jako konsolowiec, w przypadku gier sięgam wyłącznie po takie sprzęty — ale moim podstawowym narzędziem pracy pozostaje komputer. Od blisko trzech lat jest to Macbook Pro (mid 2018) z zestawem złącz USB typu C. Podłączanie komputera bez odpowiednich przejściówek potrafi być kłopotliwe, ale mimo że z gamingową maszyną nie ma on absolutnie nic wspólnego, to z monitorem MSI Optix MAG274QRF-QD tworzy duet idealny. Monitor posiada cały zestaw złącz (o czym za chwilę), ale dzięki wejściu USB typu C mogę bezproblemowo jednym kablem podłączyć peryferium do komputera, bez konieczności sięgania po dodatkowy kabel zasilający. Jeżeli potrzebujecie sporo przestrzeni roboczej, to poczujecie się tutaj jak w domu —27 cali i rozdzielczość 2560 x 1440 px oferuje jej naprawdę wiele. A jako osoba od lat korzystająca z dwóch ekranów (13-calowy ekran Macbooka Pro + 24-calowy monitor), przy większym (ale, co warto zaznaczyć, nie ogromnym) monitorze otrzymałem dodatkową przestrzeń, dzięki której praca na komputerze stała się jeszcze przyjemniejsza. Warto także wspomnieć o fenomenalnych kątach widzenia, które wynoszą blisko 180 stopni!