Te wszystkie „idealne biurka” tylko pozują do zdjęć, czy ludzie naprawdę tak pracują?

Perfekcyjne biurko czy funkcjonalne biurko? Dla mnie odpowiedź jest prosta

Dziesiątki, setki, a może nawet i tysiące — tyle fotografii schludnych, minimalistycznych, miejsc pracy przejrzałem w ostatnich tygodniach. Wyglądały jak z katalogu: komputer, kwiatek, monitor, symetrycznie ułożony smartfon i tablet, efektowne oświetlenie, klawiatura, gładzik / myszka. Na każdym światło było perfekcyjne, tapety i wygaszacze ekranu doskonale współgrały z całą otoczką, no po prostu bajka. Przy okazji wprowadzania drobnych zmian próbowałem osiągnąć podobne efekty. To nie jest tak, że się nie da. Jasne – wiele zależy od wnętrza, dostępnej dla nas przestrzeni, a także samych mebli i urządzeń które mamy do dyspozycji. Z moim podstawowym zestawem klawiatura + gładzik + monitor + Macbook Pro mogę odrobinę poczarować. Dock przykleić na krawędzi, by nic nie było na biurku, kable starannie prowadzić tak, by nie było ich wudać. Będzie jak z katalogu, ale to kompletnie nie jest „setup” który by mnie satysfakcjonował. No bo jak to – bez ładowarki indukcyjnej? Bez łatwego dostępu do czytnika kart pamięci? Bez wygody podłączania dodatkowych urządzeń? Bez odpowiedniego kąta ekranów? Nie, to kompletnie nie dla mnie.