Idealna kamera do streamowania? Logitech StreamCam ma zdobyć serca twórców internetowych

A takim może być najnowsza propozycja Logitecha – kamerka o wymownej nazwie StreamCam. Producent adresuje ją do twórców internetowych, a więc wszystkich, którzy dzielą się z całym światem tym, co robią przy komputerze. W głównej mierze mowa tutaj o graczach – streamingi na Twitchu, Mixerze, YouTube, a nawet Facebooku z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Przybywa też internetowych celebrytów, którzy wyrośli właśnie na streamingu. Trudno się dziwić, że firmy coraz śmielej tworzą produkty adresowane do streamerów.

Oczywiście streaming to nie tylko gry, bo dzielić możemy się wszystkim – niezależnie, czy jest to malowanie figurek do gier bitewnych, robienie makijażu, tańczenie czy prowadzenie webinarów. Spektrum możliwości jest ogromne, a praktyka pokazuje, że każda wiele, czasem nawet dziwnych pomysłów znajduje swoją niszę.