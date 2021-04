Ruszyły testy aplikacji pozwalającej na wygodne podróże samolotem w czasie pandemii

Pandemia uderzyła w dziesiątki branż. Niezależnie od szerokości geograficznej – jej skutki mniej lub bardziej boleśnie odczuli wszyscy. Linie lotnicze (i branża podróżnicza w ogóle) jest jedną z tych, w którą COVID-19 uderzył wyjątkowo mocno, właściwie uniemożliwiając dalsze działanie. Rok po zamknięciu świata coś się zaczęło ruszać. Coraz więcej ludzi jest zaszczepionych, ale restrykcje są wciąż kwestią bardzo ruchomą. Aby ułatwić cały proces, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) przygotowuje specjalną aplikację, która ma być nową przepustką do podróży. Jej zadaniem jest pomoc pasażerom w odbyciu bezpiecznej, bezstresowej, podróży przy jednoczesnym zapewnieniu, że o niczym nie zapomnieli i znają obowiązujące reguły.

Trwają testy nowej aplikacji IATA, która ma ułatwić podróże w czasie pandemii

„Cyfrowy paszport” mieli przyjemność testować już pierwsi podróżni, którzy rejsem EK185 lecieli z Dubaju do Barcelony. Linia Emirates za jej pośrednictwem umożliwiła udostępnienie statusu testu COVID-19 przed podróżą, by możliwie jak najbardziej ograniczyć formalności podczas podróży. Oprogramowanie to w przyszłości ma pozwolić także na udostępnienie świadectwa szczepień, które prawdopodobnie będą wymagane przez linie lotnicze oraz administrację państw:

Możliwość cyfrowego przetwarzania danych pasażerów dotyczących COVID-19 na potrzeby podróży jest dobrym krokiem. Cieszymy się, że jesteśmy pionierami i współpracujemy z IATA w testach tej aplikacji. Wkrótce rozpoczniemy inne inicjatywy mające na celu wprowadzanie kolejnych ułatwień dla naszych klientów – powiedział Adel Al Redha, dyrektor operacyjny Emirates.

Na tę chwilę testy aplikacji linia Emirates prowadzi na kilku wybranych lotach na trasach Dubaj-Barcelona oraz Heathrow-Dubaj, ale przewoźnik już teraz zapowiada że wkrótce będą one rozszerzone o dodatkowe kierunki. Wszyscy którzy mogą skorzystać z tej opcji zachęcani są do pobierania aplikacji by wyrobić sobie taką cyfrową przepustkę, która pozwoli usprawnić podróż.

Jak to działa w praktyce? W Dubaju Emirates współpracuje z laboratoriami Prime Health Care, które mogą wysyłać wyniki testów pasażerom za pośrednictwem aplikacji. Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii mogą zaś wykonać testy w laboratoriach Screen4. Jak czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej:

Aplikacja IATA Travel Pass będzie wyposażona w zintegrowany rejestr wymagań dotyczących podróży, aby umożliwić pasażerom znalezienie dokładnych informacji o wymaganiach dotyczących przemieszczania się i wjazdu do wszystkich miejsc docelowych, niezależnie od ich planu podróży. Docelowo obejmie również rejestr laboratoriów, dzięki czemu pasażerowie będą mogli w łatwy sposób znaleźć centra testowe i laboratoria w miejscu odlotu, które spełniają normy badań i szczepień w miejscu docelowym.

IATA chce wziąć na swoje barki globalny rejestr, który będzie w stanie zarządzać bezpiecznym przepływem informacji między zainteresowanymi stronami. Czy IATA Travel Pass się uda? Cóż – czas pokaże. Na tę chwilę informacje o paszportach szczepionkowych budzą wiele emocji – przede wszystkim ze względu na problem z dostępnością szczepień, co może w dłuższej perspektywie prowadzić do wykluczenia.