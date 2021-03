I to jest mobilność – zapomnisz, że masz ten komputer w plecaku

O ile mobilność gamingowego laptopa oznacza dla mnie przede wszystkim to, że mogę go przenieść z miejsca na miejsce, a później po grać z dala od biurka, to w przypadku ultrabooków sprawa jest nieco inna. Tu mobilność ma zupełnie inne znaczenie. Komputer ma być mały, lekki i wygodny w transporcie. Chcę go szybko wrzucić do plecaka lub torby, równie szybko wyciągnąć, móc na nim pracować w domu, w redakcji, w samochodzie, samolocie czy pociągu. Odwiedziłem już tyle technologicznych targów, że nawet pół kilograma mniej w plecaku robi mi ogromną różnicę. Miałem okazję sprawdzić, jak w kwestii mobilności sprawdza się ASUS ZenBook Flip 13 UX363 i muszę przyznać, że gdyby nie brak służbowych wyjazdów, długo zwlekałbym z oddaniem tego komputera. Bo nie dość, że jest smukły i lekki, to dodatkowo ma dotykowy ekran OLED, a wywijając go na drugą stronę, można szybko zamieć komputer w tablet obsługujący rysik. Chcecie dowiedzieć się o nim więcej? W takim razie zapraszam na materiał.

Materiał powstał we współpracy z firma ASUS.