Mieli robić samochody dla Apple, a na razie skonstruowali transformersa

Hyundai pokazał już koncept swojego niecodziennego pojazdu raz na targach CES 2019 w Las Vegas. Co nieco niepokojące, wklejono go w dość nihilistyczne scenerie sugerujące, że takie właśnie wehikuły będą naszą codziennością gdy Ziemię nawiedzi kataklizm. I kiedy myśleliśmy, że zobaczymy dalszy rozwój projektu Elevate, Hyundai pokazał TIGER-a X1, który ze względu na swój rozmiar pomieści raczej małe domowe zwierzątko.

TIGER to skrót od Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, co można przetłumaczyć jako transformującego się robota naziemnego. Dr John Suh z Hyundai’a (czy raczej nowoutworzonego New Horizons Studio) zaznacza, że są to wizje mające na celu zredefiniowanie przyszłości transportu oraz mobilności. I nie brzmi to wcale bezsensownie patrząc na zadania, do jakich może zostać oddelegowany pojazd. Po pierwsze, będzie to wehikuł autonomiczny i może zostać wykorzystany do przewozu ładunków, sprzętu oraz zapasów w bardzo trudnym terenie albo służyć jako mała platforma badawczo-czujnikowa w odległych lokalizacjach normalnie niedostępnych dla zwykłych, dużych pojazdów.