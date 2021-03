Hyundai Kona N

Gdy na rynku pojawił się Hyundai i30 N to wielu dziennikarzy podchodziło do niego z rezerwą, ale okazało się, że to świetne auto. Spory w tym udział miało nie tylko dobrze zestrojone zawieszenie, ale również silnik 2.0 T-GDI o mocy 250 lub 275 KM sparowany z manualną skrzynią biegów. W zeszłym roku model i30 N zyskał jeszcze opcjonalną skrzynię automatyczną, a na rynku pojawił się mniejszy brat – i20 N. Teraz przyszła pora na pierwszego usportowionego crossovera, który powinien wypełnić lukę pomiędzy Fordem Puma ST oraz VW T-Roc R.