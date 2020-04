Hyundai Kona Electric jako… samochód

W końcu samochód elektryczny to przede wszystkim samochód, który ma służyć za środek transportu. Hyundai Kona Electric to crossover z nieco podniesionym zawieszeniem. W środku ilość miejsca odpowiada mniej więcej temu, co znamy z samochodów segmentu C. Mam 1,84 m wzrostu i z przodu nad głową wciąż miałem blisko 10 cm przestrzeni. Z tyłu kolana wciąż mi się mieściły w systemie „sam za sobą”, ale nad głową było już wyraźnie mniej miejsca. Wracam tutaj do nieco podwyższonej podłogi w tylnym rzędzie i przez to stosunkowo nisko osadzonych siedziskach, co powoduje że wyższe osoby nie mają podparcia pod udami. Nie jest to jednak samochód na długie trasy, nie powinno to więc stanowić problemu.