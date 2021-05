HyperX SoloCast – mikrofon który zadba o wysoką jakość waszych rozmów… i nie tylko!

Ale tutaj chodzi o dźwięk. Jak w praktyce wypada HyperX SoloCast?

Wcześniej wspomniałem, że HyperX SoloCast wprowadza nową jakość we wszelkich pogawędkach online. Nie żartowałem — ta niewielka konstrukcja nie jest idealną, ale oferuje przyjemne, ciepłe, dźwięki. Urządzenie nie ma dedykowanego oprogramowania producenta, dlatego wszelkich kalibracji trzeba dokonywać ręcznie korzystając z zewnętrznych programów — tutaj wychodzi tak naprawdę pierwszy (dla wielu niezwykle istotny) minus tego sprzętu. W zestawie nie uświadczymy żadnych filtrów ani gąbki, przez co nie ma zmiłuj – trzeba liczyć się z tym, że mikrofon będzie wychwytywał wszelkie dźwięki, trzeba być zatem niezwykle ostrożnym. Tym bardziej, że jedynym przyciskiem w całej konstrukcji jest ten do wyciszania mikrofonu — jako użytkownicy nie mamy też żadnej kontroli nad głośnością. Jak mikrofon bez dodatków wypada w praktyce, możecie podsłuchać chociażby w nagrywanym na nim podcaście:

HyperX SoloCast – czy warto kupić najtańszy pojemnościowy mikrofon w ofercie producenta?

Jeżeli poszukujecie niedrogiego, skromnego w formie, mikrofonu, który posłuży Wam do rozmów, streamowania, podcastów i spółki – jak najbardziej tak. HyperX SoloCast ma swoje grzeszki, ale warto pamiętać, że część z nich jest kwestią kompromisu i wpasowywanie się w taką, a nie inną, półkę urządzeń — z kolejnymi opcjami, dodatkami i rozwiązaniami prawdopodobnie wiązałaby się wyższa cena, a nie o to w tym chodziło. Mimo wszystko to sprzęt godny polecenia, który działa bezproblemowo tuż po podpięciu do urządzenia, jest banalny w obsłudze i pozwoli wznieść wasze konferencyjne rozmowy na zupełnie nowy poziom!