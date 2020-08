Dla kogo Hybrydy Plug-In?

BMW zdaje sobie sprawę, że hybrydy Plug-In to auta sprawdzające się w dosyć specyficznym scenariuszu użytkowania. Możliwość codziennego ładowania np. w swoim garażu bądź pod biurem, zwykle 30-50 km pokonywane danego dnia, a także chęć wykonywania od czasu do czasu dłuższych podróży. Właśnie wówczas hybryda Plug-In pokazuje swoje zalety: umożliwia bezemisyjne codzienne podróżowanie do pracy, a także nie ogranicza nas podczas dłuższego wyjazdu – wystarczy dotankować paliwo i można jechać dalej. Choć scenariusz ten wydaje się szczególny, to jednak – co może być trochę zaskakujące – bardzo dużo osób używa auta właśnie w taki sposób; szczególnie gdy mówimy o posiadaczach aut klasy premium. W ich przypadku dom na przedmieściach większego miasta nie jest niczym niezwykłym, żeby nie powiedzieć że jest to norma. Jednocześnie to właśnie te osoby najbardziej doceniają możliwość obcowania z luksusem takiego auta podczas każdej podróży i kupno dwóch aut – spalinowego np. z dieslem i w pełni elektrycznego, miejskiego – niespecjalnie ich interesuje właśnie z tego powodu, że „tani, miejski elektryk” oznacza już mało luksusowy charakter.

Takie auta umożliwiają także wjazd do stref zamkniętych dla aut spalinowych – nawigacja BMW wykrywa takie obszary i automatycznie przełącza w tryb w pełni elektryczny, a mając wcześniej zaprogramowaną nawigację zadba byśmy mieli odpowiednio duży zapas energii gdyby kierowca zapomniał podładować akumulatory nocą.

BMW nie ukrywa też, że hybrydy Plug-In to konieczny sposób na to, by obniżyć średnią emisję CO2 całej palety aut koncernu. Średnie zużycie paliwa liczone do statystyk – rzędu 1,5-2,5 l/100 km – realnie umożliwiają oferowanie tak fajnych samochodów jak BMW M5 Competition czy X5 M, które zużywają „trochę” więcej… ;)

Dlaczego więc nie są oferowane samochody hybrydowe, ale nie Plug-In? Głównym powodem wydaje się niewielki zysk w postaci homologowanego zużycia paliwa przy jednocześnie dużych nakładach związanych z wprowadzeniem takich modeli. Trochę szkoda, bo najnowsza generacja napędów eDrive 4.0 moim zdaniem jest już naprawdę skuteczna i z powodzeniem mogłaby rywalizować na rynku np. z Lexusem.