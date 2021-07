Jeep Wrangler 4xe

To samo oznaczenie, ale kompletnie inny napęd. Hybrydowy Jeep Wrangler 4xe to zupełnie inne rozwiązanie w dziedzinie napędu. Silnik elektryczny został umieszczony pomiędzy jednostką spalinową (2.0 Turbo), a 8-stopniową skrzynią biegów. Tym samym napęd przenoszony jest zawsze za jej pośrednictwem i jest możliwość skorzystania z reduktora – niezależnie od trybu jazdy. Zestaw akumulatorów ma pojemność 17 kWh (umieszczone pod tylnymi siedzeniami), co ma zapewnić zasięg w trybie elektrycznym do 45 km. Cały zespół napędowy oferuje aż 380 KM i 637 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co ma przełożyć się na czas przyspieszenia do 100 km/h w około 6,4 s. Jednak nie o sprint do setki tutaj chodzi.