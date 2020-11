Ferrari SF90 Spider

Jeśli chodzi o napęd to tutaj nic się nie zmieniło, silnik spalinowy o pojemności 4 litrów generuje 780 KM i 800 Nm momentu obrotowego, a kręci się nawet do 8000 obrotów na minutę. Natomiast dodatkowe 220 KM zapewniają 3 silniki elektryczne, które sprawiają, że ten model jest w stanie nie tylko świetnie przyśpieszać, ale również jeździć tylko w trybie elektrycznym. Dwa z tych silników napędzają niezależnie przednie koła (zapewniając dzięki temu napęd na wszystkie koła), a trzeci znajduje się między silnikiem spalinowym, a 8-stopniową, automatyczną skrzynią biegów. W sumie do dyspozycji mamy zatem 1000 KM, które pozwalają rozpędzić ten samochód do 100 km/h w czasie 2,5 sekundy, 200 km/h pojawia się natomiast po równych 7 sekundach. Prędkość maksymalna została ograniczona do 340 km/h. Zasięg w trybie elektrycznym to 25 km, a maksymalna prędkość to 135 km/h, a baterię o pojemności 7,9 kWh można ładować z gniazdka.