Co ma to na celu? Wybór trybu sportowego to informacja dla komputera pokładowego, że będziemy często chcieli korzystać z pełnej mocy zespołu napędowego, a jeśli będziemy to robić naprawdę chętnie, to odpowiedni zapas energii jest tutaj potrzebny, a w związku z tym komputer stara się ładować akumulatory w każdej nadarzającej się okazji – czyli niemal zawsze wtedy gdy do poruszania się danym tempem wystarczy powiedzmy 40-50% mocy samego tylko silnika spalinowego w danym zakresie obrotów. Część rezerwy przeznaczy – w sensie: dociąży – na ładowanie akumulatorów. Wystarczy jednak wyłączyć tryb sportowy, by Skoda Superb iV nie doładowywała akumulatorów w trakcie jazdy.