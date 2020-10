Hummer EV – Ile zostanie z legendy w elektrycznym wydaniu?

Z szacunkiem do oryginału

Jeśli chodzi o wygląd samochodu, nie ma się właściwie do czego przyczepić. Samochód zachował sporo charakterystycznych dla marki elementów, jednocześnie dodano mu nowoczesne wykończenie, powodujące, że całość sprawia wrażenie podobne jak w przypadku nowych wcieleń Dodge Chargera czy Chvroleta Camaro. Także we wnętrzu widać nawiązania do poprzedników, przy czym oczywiście jest luksusowo, nowocześnie i jak przystało na auto elektryczne, wszędzie królują ekrany LCD.

To nie będzie bulwarowy SUV

Patrząc na udostępnione przez GM zdjęcia i filmy także pod względem praktycznym nie ma się do czego przyczepić. Tylna paka tego pick-upa nie jest tylko na pokaz, wnętrze jest praktycznie rozplanowane. W bonusie dostaniemy też spory przedni bagażnik. Najciekawiej zapowiada się jednak szereg systemów wspomagających jazdę w trudnych warunkach terenowych.

Tryb CrabWalk ma umożliwić skręt zarówno przednich, jak i tylnych kół pod tym samym kątem i jazdę na ukos. Adaptacyjne zawieszenie można podnieść o 15 cm. Dół pojazdu mają osłaniać solidne stalowe blachy. Do tego samochód będzie wyposażony w 18 kamer, w tym kilka umieszczonych w podłodze pojazdu, co ma dać kierowcy możliwość lepszej oceny sytuacji w trakcie poruszania się w ekstremalnych warunkach. Infopanel będzie wyposażony w widgety podające parametry wszystkich kluczowych parametrów pojazdu. Poniżej film prezentujący jego możliwości:

Moc i zasięg

Hummer w najwyższej wersji będzie wyposażony w trzy silniki o łącznej mocy 1000 KM, co ma mu pozwolić osiągnąć 100 km/h w 3 sekundy. Zasięg wg normy EPA to 350 mil. Ładowanie prądem 800V ma zapewnić najszybsze tempo ładowania na rynku.

Kiedy i za ile

Jak zawsze w przypadku samochodów elektrycznych królują dwa pytania, ile to będzie kosztować i kiedy pojawi się na ulicach. General Motors ostatnio ujawnił obie te informacje i jak pewnie się spodziewacie, tanio nie będzie. Dostawy Hummer EV Edition 1 są przewidziane na końcówkę 2021 r., a za samochód trzeba będzie zapłacić 112500 dolarów. Będzie to najwyżej wyceniona i najlepiej wyposażona wersja, tańsze modele będą pojawiać się znacznie później.

Przy okazji trzeba stwierdzić, że nazewnictwo, jakie wymyślono dla tego modelu, może spokojne startować w konkursie na najgłupszy pomysł tego typu. Nazwę pierwszej wersji już znacie, kolejna, która pojawi się w 2022 r. i będzie trochę gorzej wyposażona, to Hummer EV3x. W 2023 ma pojawić się jeszcze tańsza opcja o nazwie Hummer EV2x, a w 2024 r. bazowy model Hummer EV2. Sposób wymowy jak na razie nie jest mi znany, producent zapewne w którymś momencie poda instrukcję, podobnie jak musiało zrobić to Sony ze swoimi nowymi smartfonami. Poniżej możecie zobaczyć tabelkę opisującą różnicę w cenach i wyposażeniu.

Jak widać nawet uproszczony (brak Tryby Kraba) model, będzie bardzo drogi. Jeśli Elon Muska dotrzyma słowa w sprawie cen Cybertrucka, który ma kosztować pomiędzy 39900 a 69900 dolarów, to pomimo że to bardzo ciekawa konstrukcja, nie wróżę nowemu Hummerowi sukcesu.

