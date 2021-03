Huel to żaden cud, ale chętnie zastąpię nim jeden posiłek w ciągu dnia

Dokładna rozpiska wartości odżywczych i składników Huel Bar.

Czy da się wytrzymać „na samym proszku”?

Czytając opinie i recenzje pierwszych produktów Huel, wielokrotnie widziałem, że zastanawiano się, czy człowiek przyzwyczajony do normalnego jedzenia człowiek jest w stanie zamienić wszystko na proszek. Ja nie potrafiłem, choć produkty, które testowałem nie były wyłącznie szejkami. Jeśli w trakcie dnia miesza się klasycznego Huela z wersją Black, do tego dokłada batona i danie na ciepło Hot & Savoury, zdecydowanie łatwiej zamienić cały swój dzienny jadłospis na produkty Huel. Przede wszystkim dlatego, że baton to baton, a typowo obiadowa „zalewka” nie jest szejkiem, a gęstym daniem. Oferuje więc nieco inne odczucia podczas posiłku, dając namiastkę klasycznego obiadu czy kolacji.

Nie zmienia to jednak uczucia, że spożywamy zupełnie innego rodzaju produkty, a ich konsumpcja pozbawiona jest elementów, do których przywykliśmy. Zarówno proszki Huel, jak i ciepłe danie nie chrupią, nie wymagają długiego procesu przeżuwania, co dla wielu osób potrafi być ważniejsze niż sam smak. I nie ukrywam, że po pierwszym tygodniu brakowało mi tych zwyczajnych odczuć, przez co szybko zacząłem wplatać w jadłospis normalne potrawy, w tym owoce i warzywa.

Druga sprawa, na którą zwróciłem uwagę to uczucie sytości. Pierwsze 2-3 dni były najgorsze, bo kiedy spożywałem wyłącznie produkty Huel (proszek+ciepłe danie+baton) cały dzień czułem…może nie tyle głód, co brak nasycenia. Możliwe, że wynika to z moich przyzwyczajeń – lubię jeść duże posiłki, których objętość niekoniecznie pokrywa się z kaloryką. Staram się jeść dużo warzyw i do 450 gramów mieszanki warzywnej wraz z ważącą 150 gramów porcją mięsa to dla mnie obiadowe optimum, które poprawiam jeszcze jakimś 400-gramowym jabłkiem. Już sam obiad waży więc około 600 gramów, co objętościowo jest dość sycące. Danie przygotowane ze standardowych dwóch miarek proszku Huel to według aplikacji MyFitnessPal równo 400 kcal. 411 kcal natomiast daje wspomniane 150 gramów piersi z indyka oraz 450 gramów mieszanki typu „warzywa na patelnię”. Nietrudno wyobrazić sobie, że różnica w odczuciu sytości po spożyciu jednego szejka w porównaniu z dużym talerzem mięsa i warzyw jest znacząca. Wydawało mi się, że z każdym kolejnym dniem było lepiej, ale pierwsze 3-4 doby czułem się po prostu nienajedzony.

Dodam jednak, że tego typu odczucia w pierwszych dniach nie są niczym dziwnym i wie o tym również producent. Celowo zrobiłem bowiem odwrotnie niż mi radzono żeby sprawdzić to, jak większość osób podejdzie do produktu. Przed testami Huel, dietetyk firmy przygotował mi rozpiskę posiłków, uwzględniając dane jakie zawarłem w formularzu – preferowaną wartość kaloryczną posiłków w ciągu dnia oraz rozpiskę aktywności fizycznej. Dostałem jasne wytyczne, by w pierwszych trzech dniach pić Huel tylko w ramach jednego porannego posiłku, w dniach 4-6 już w dwóch a od początku drugiego tygodnia bazować na planie zawierającym już tylko produkty firmy. I nawet chciałem się do tego zastosować, ale jednak ciekawość wygrała i dobrze, bo sam na własnej skórze doświadczyłem żeby stosować się do tych zaleceń i nie przeskakiwać od razu na sam proszek. I jeśli zdecydujecie się kupić Huel, Wam też to radzę. Pijcie też wtedy dużo wody i pomyślcie od razu o jakichś dodatkowych owocach, bo moja przemiana materii przez pierwsze dni nieco się zmieniła i potrzebowała – że tak powiem – czegoś więcej niż Huel.