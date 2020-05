HUB, to miejsce (na razie tylko w aplikacji mobilnej na iOS), w którym będzie można tworzyć prywatne sieci społecznościowe dla rodziny, znajomych czy współpracowników. Oparta będzie na unikalnej domenie, do której dostęp będą miały tylko zaproszone osoby (coś Wam to przypomina? Tak – Grono). Całość oparta na szyfrowaniu end-to-end, bez możliwości indeksowania zawartości przez Google, czy podejrzenia jej na serwerze twórców.