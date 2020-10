Huawei Sound. Nowy, minimalistyczny głośnik

W wakacje Huawei zaprezentowało swój pierwszy model inteligentnego głośnika. Huawei Sound X doczekał się teraz młodszego brata w postaci Huawei Sound. To drugie urządzenie stworzone we współpracy z firm Devialet wykorzystuje, czterogłośnikową konstrukcję akustyczną. Wyposażono go w 4-calowy głośnik niskotonowy 40 W oraz trzy pełnozakresowe głośniki 5 W. Symetryczna konstrukcja Push-Push, zastosowana także w modelu X, pozwala niwelować powstałe wibracje, dzięki czemu wydobywający się z głośnika dźwięk jest czysty i bez zniekształceń — także przy ustawieniach wysokiej głośności. Podobnie jak jego starszy brat, Huawei Sound wykorzystuje technologię SAM (Speaker Active Matching) pozwalającą na dostosowanie sygnału wyjściowego do specyficznych cech głośnika, co przekłada się da zminimalizowanie zniekształcenia dźwięku. Trzy pełnozakresowe głośniki wysokotonowe oraz technologia Devialet SPACE zapewnić mają doskonałej jakości dźwięk przestrzenny. Głośnik wykorzystuje bezprzewodowe łączenie się z telefonem przy pomocy NFC lub Bluetooth. Firma nie zdradza jednak, ile przyjdzie zapłacić za Huawei Sound. Ceny i dostępność w Polsce poznamy w najbliższym czasie.

Huawei Watch GT 2 Pro Porsche Design

Watch GT 2 Pro doczekał się nowej edycji. Zegarek będzie dostępny w wersji Porsche Design. Model ten wyposażony jest w pasek wykonany z tytanu, który w procesie piaskowania uzyskał matowe wykończenie, a tytanowa klamra z logo Porsche Design pozwala na jego szybkie odpięcie. Dedykowane tarcze podkreślają niepowtarzalny design. Watch GT 2 Pro wykorzystuje szkło szafirowe, tytanową obudowę i elementy ceramiczne dodające charakteru całemu urządzeniu. Oferuje 100 trybów aktywności fizycznych, w tym tryb golfowy, czy narciarski, z funkcjami, które przydadzą się wszystkim, którzy uprawiają te sporty. Watch GT 2 Pro przyda się także w czasie pieszych wędrówek, gdzie nie zawsze jest dostęp do sieci. GPS i dedykowana nawigacja pozwoli m.in. na odnalezienie drogi powrotnej w przypadku zgubienia się na trasie. Zegarek poinformuje o wschodzie i zachodzie słońca, fazach księżyca, czasie przypływów, czy o nadchodzących zmianach warunków pogodowych.

Watch GT 2 Pro to także poręczne narzędzie do ciągłego monitorowania stanu zdrowia. Pulsometr, pulsoksymetr, śledzenie snu, czy wyświetlanie powiadomień o zaobserwowanych anomaliach. Zegarek na jednym ładowaniu ma wytrzymać do 30 godzin z włączonym GPS. Bez nawigacji ma to być do 14 dni standardowego używania. Bezprzewodowe, 5 minutowe ładowanie (także przy pomocy kompatybilnego smartfona) pozwoli uzyskać dodatkowe 10 godzin pracy. Huawei nie zdradza jednak, ile przyjdzie zapłacić za Watch GT 2 Pro w wersji Porsche Design. Ceny i dostępność w Polsce poznamy w najbliższym czasie.

Huawei FreeBuds Studio

Huawei zaprezentowało też nowe bezprzewodowe słuchawki nauszne FreeBuds Studio mające trafić w gusta osób szukających rozwiązań zapewniających najwyższej jakości dźwięk. Słuchawki te wspierają wysoką częstotliwość dźwięku do 48 kHz oraz inteligentną dynamiczną redukcję szumów. ANC oferuje trzy tryby, które można przełączać w zależności od zmieniającego się dźwięku w otoczeniu. Sprzęt można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie, bez konieczności rozłączania jednego z nich przy chęci skorzystania z drugiego.

FreeBuds Studio wyposażono w duże nauszniki o wymiarach 65 mm x 42 mm, które mają dopasowywać się do każdego kształtu ucha. Wykonano je z miękkiej i wygodnej skóry proteinowej — ta ma zapewnić doskonałą izolację przed dźwiękami z zewnątrz, co ma też poprawić efekt oferowany przez ANC. Opływowy kształt pałąka łączącego nauszniki pozwala na rozciągnięcie go do 150 stopni, a to pozwoli na dopasowanie ich do głowy użytkownika. W pełni naładowanie słuchawki FreeBuds Studio to do 20 godzin pracy z ANC lub do 24 godzin z wyłączoną funkcją. 10-minutowe naładowanie ma dać zastrzyk energii na kolejne 5 godzin (z ANC) lub 8 godzin (bez ANC). Huawei nie zdradza jednak, ile przyjdzie zapłacić za FreeBuds Studio. Ceny i dostępność w Polsce poznamy w najbliższym czasie.

Huawei x Gentle Monster Eyewear II

Ostatnią premierą są inteligentne okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II. Druga generacja okularów to przede wszystkim elastyczne, tytanowe zawiasy o mniejszej gęstości co przekłada się na ich mniejszą wagę i zwiększone wyważenie. Zwiększony kąt zakrzywienia zauszników do 20° ma sprawić, że będą one oferować jeszcze wyższy komfort noszenia. W zausznikach wbudowano nowe głośniki z membraną 128 mm² o amplitudzie 0,5 mm co zapewnić ma wysoką jakość dźwięku stereo. W zależności od otoczenia głośniku bedą automatycznie dostosowywać głośność. A to pozwoli na uniknięcie słyszenia wydobywających się z nich dźwięków przez osoby trzecie — także w cichych pomieszczeniach.

Huawei x Gentle Monster Eyewear II to także nowe funkcje wykrywania gestów. Parowanie z telefonem wymaga jedynie delikatnego ściśnięcia zauszników po lewej stronie. Odtworzenie następnego/poprzedniego utworu i regulowanie głośności sprowadza się do kilku przeciągnięć palcem po zauszniku bez konieczności sięgania po telefon. Okulary automatycznie wstrzymają odtwarzanie, gdy zostaną zdjęcie z nosa i wznowią je, gdy zostaną ponownie założone w ciągu trzech minut. Okulary pozwolą na odtwarzanie muzyki przez 5 godzin na jednym ładowaniu a technologia bezprzewodowego ładowania pozwala na szybkie ponowne ich użycie. Firma nie zdradza jednak, ile przyjdzie zapłacić za Huawei x Gentle Monster Eyewear II. Ceny i dostępność w Polsce poznamy w najbliższym czasie.