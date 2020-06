Huawei z mocną ofertą w segmencie poniżej tysiąca złotych

A to nie koniec. Pobierając aplikację Allegro z AppGallery dostaniemy rabat 20 złotych na pierwsze zakupu za kwotę minimum 50 zł. Natomiast jeżeli zainstalujemy aplikację Empik Go – otrzymamy 3-miesięczny bezpłatny dostęp do pełnej bazy ebooków i audiobooków. To zaledwie kilka przykładów, bo promocji jest więcej i z pewnością będzie ich ciągle przybywać. Huawei zależy na tym, żeby użytkownicy korzystali ze sklepu z aplikacjami AppGallery, więc mocno inwestuje w to rozwiązanie – z korzyścią dla klientów.

Zresztą sam sklep mocno się rozrasta. Można w nim wybierać spośród 35 tys. aplikacji, z czego ponad 900 to polskie produkty i usługi. Dołączyły do niej pierwsze banki–mBank, PKO BP i Idea Bank. Te liczby stale rosną, co jest pokłosiem starań lokalnego oddziału Huawei, ale też globalnych inwestycji. Firma otwiera swoje API i aktywnie zachęca deweloperów do wprowadzania aplikacji do sklepu AppGallery i integrowania ich Huawei Media Services. Wypełnienie ewentualnych braków powinno być zatem jedynie kwestią czasu.

Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei