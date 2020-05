Nie da się ukryć, że jedną z najważniejszych informacji dla użytkowników smartfonów Huawei, które nie mają dostępu do Usług Google jest nawiązanie współpracy z mBankiem, która zaowocuje aplikacją mobilną banku dostępną w Huawei AppGallery. A to może przetrzeć szlaki dla innych instytucji finansowych, które zdecydują się na udostępnienie swoich aplikacji dla posiadaczy smartfonów tej marki. Firma zaprezentowała też odświeżone laptopy MateBook 13 i MateBook X Pro. Recenzję MateBook X Pro przeczytacie we wpisie Kamila Świtalskiego. Jednak to nie wszystko, co dla polskich użytkowników przygotowało Huawei.

Huawei Y6p i Y5p. Nowe smartfony już w przedsprzedaży

Huawei prezentuje dwa nowe modele z serii Y. Huawei Y6p wyposażono między innymi w 6,3-calowy ekran o rozdzielczości HD+ z wcięciem w postaci łezki, potrójny aparat główny (13 Mpix f/1.8, % Mpix f/2.2, 2 Mpix bokeh), układ MediaTek MT6762R, 3 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, pojemną baterię 5000 mAh i czytnik linii papilarnych umieszczony na obudowie. Huawei Y5p to 5,45-calowy ekran, aparat główny 8 Mpix i przedni 5 Mpix, układ MediaTek MT6762R, 2 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej i bateria o pojemności 3020 mAh. Oba smartfony działają w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS) i wykorzystują oprogramowanie EMUI 10.1

Huawei Y6p w przedsprzedaży, która potrwa do 27.05 dostępny jest w cenie 599 zł, a za Huawei Y5p zapłacicie 399 zł.

Huawei MatePad T8

Oprócz smartfonów Huawei Y6p i Y5p firma zaprezentowała nowy tablet MatePad T8. Wyposażone w 8-calowy ekran urządzenie waży zaledwie 310 g zostało wyposażone w pojemną baterię 5100 mAh, co ma się przełożyć na długą pracę na jednym ładowaniu. Tablet pracuje pod kontrolą oprogramowania EMUI 10.01, jest dostępny w wersji Wi-Fi oraz LTE w wariantach z pamięcią wewnętrzną 16 GB lub 32 GB. Dodatkowo, wyposażony jest w slot na kartę microSD umożliwiającą rozszerzenie pamięci do 512 GB. W tablecie umieszczono także dwa aparaty — przedni 2 Mpix i, główny 5 Mpix. Huawei MatePad T8 dostępny jest w przedsprzedaży w modelu model 2+16 GB Wi-Fi za 399 zł, w wersji LTE dostępny jest za 499 zł. Cena wersji MatePad T8 w konfiguracji 2+32 GB Wi-Fi to 449 zł, a wersji LTE — 549 zł.

MateBook 13 i MateBook X Pro

MateBook 13 dostępny jest w dwóch konfiguracjach: z procesorem Intel Core i5-10210 (10. generacji) oraz 8 GB RAM oraz z procesorem Intel Core i7-10510 (10. generacji) oraz pamięcią RAM 16 GB. Nowy MateBook 13 został wyposażony w dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 oraz szybki i dysk SSD o pojemności 512 GB pamięci wewnętrznej. Nowa konstrukcja chłodzenia, oparta na podwójnych wentylatorach Shark Fin 2.0 sprawia, że ciepło, które jest wytwarzane podczas pracy laptopa rozprasza się o 25 procent szybciej niż w poprzednich wersjach notebooka.

MateBook X 2020 dostępny jest w dwóch konfiguracjach – z procesorem Intel Core i5-10210 (10. generacji) i dyskiem SSD 512 GB oraz z procesorem Intel i7-10510 (10. generacji) i dyskiem SSD 1 TB. Obie wersje laptopa zostały wyposażone w dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce MX250, pamięć RAM 16 GB oraz system aktywnego chłodzenia z nowoczesnym układem wentylatorów. MateBook X 2020 pracuje na systemie operacyjnym Windows 10 Pro.

Rekomendowana cena detaliczna Huawei MateBook X Pro 2020 (Intel i5) wynosi 6999 zł, natomiast wersji z procesorem Intel i7 — 8499 zł. Huawei MateBook 13 (Intel i5) dostępny jest w rekomendowanej cenie 3999 zł, natomiast cena wersji z procesorem Intel i7 i dotykowym ekranem wynosi 5999 zł.