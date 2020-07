Samsung zdetronizowany. Jest nowy król smartfonów

Samsung przez lata nosił królewską koronę największego sprzedawcy smartfonów na świecie. Wiele udanych modeli na każdej półce cenowej: firma miała coś dobrego do zaoferowania niezależnie od tego, czy mówimy o urządzeniach najtańszych, tych eksperymentujących i biorących wszystko co najlepsze każdego ze światów (cenie bliżej do najtańszych, rozwiązaniom do najdroższych) oraz flagowcach które z każdą generacją przebijają kolejne granice cenowe. Ale ich konkurencja także nie próżnuje — a wyniki o których informuje raport firmy Canalys sugerują, że konkurencja wygrała w tym starciu. I mimo turbulencji i problemów z administracją Stanów Zjednoczonych — to właśnie Huawei jest nowym królem rynku smartfonów.