Huawei Watch 3 i spotkanie z Lewandowskim. Nowe produkty już w Polce

Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro

Huawei przygotowało dwie premiery z segmentu inteligentnych zegarków. Smartwatche Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro wyróżniają się przede wszystkim czasem pracy. Producent obiecuje, że Watch 3 Pro działa do 3 tygodni działania na jednym ładowaniu w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM). W modelu Huawei Watch 3 w trybie ultra ten czas wynosi do 2 tygodni pracy. W przypadku korzystania z eSIM – do 3 dni. W obydwu modelach zastosowano szybkie ładowanie pozwalające na doładowanie baterii do 20% w zaledwie 10 minut. Przekłada się to na dodatkowe 15 godzin pracy w trybie LTE. eSIM dla Huawei Watch oferować będzie od lipca T-Mobile oraz Orange.

Huawei Watch 3 oraz Watch 3 Pro to 100 trybów sportowych z 19 profesjonalnymi dyscyplinami, 12 rodzajami aktywności na świeżym powietrzu i 7 treningami halowymi. Zegarki otrzymały czujnik pozwalający mierzyć temperaturę skóry na nadgarstku. W tych modelach pojawiła się też technologia TruSeen 4.5. Oferuje ona całodobowe monitorowanie pulsu, natlenienia krwi (SpO2) i mierzenie poziomu stresu i jakości snu.

System HarmonyOS w nowych odsłonach zegarków Huawei to nowy wygląd interfejsu wyświetlacza – menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, dzięki czemu odczytywanie informacji jest proste i wygodne. Huawei Watch 3 Pro umożliwia dodatkowo korzystanie z tarcz w formie interaktywnej. A to za sprawą m.in. możliwości tworzenia spersonalizowanych animacji oraz wgrywania zdjęć czy filmów (wideo w zwolnionym tempie lub filmów poklatkowych).

Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro. Ceny i dostępność

Huawei Watch 3 Pro dostępny jest w dwóch wersjach – wersja Elite, z tytanową bransoletą, dostępna jest w rekomendowanej cenie detalicznej 2399 zł, a wersja Classic, na skórzanym pasku, w cenie 1999 zł. W przedsprzedaży, która trwa do 8 lipca, Watch 3 Pro dostępny jest w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds Pro.

Huawei Watch 3 dostępny jest w wersji Active (opaska z fluoroelastomeru) w rekomendowanej cenie detalicznej 1699 zł lub w wersji Classic (na skórzanym pasku) za 1799 zł. W przedsprzedaży, Huawei Watch 3 dostępny jest w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Huawei FreeBuds 4i.

Huawei MateBook 14 i MateBook 13

Nowy model MateBook 14 został wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej 14 cali o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli i proporcjach 3:2. W laptopie zastosowano ekran FullView. Boczne i górne ramki wokół wyświetlacza są bardzo cienkie i mają zaledwie 4,9 mm, co sprawia, że ekran laptopa stanowi aż 90% powierzchni panelu przedniego urządzenia. Nowa wersja MateBook 13 to 13-calowy, dotykowy wyświetlacz 2160 x 1440 pikseli, w którym również zastosowano technologię Fullview.

A co w środku? MateBook 14 to procesor Intel Core i5 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe. Do tego 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD 512 GB. W MateBook 13 znalazł się w procesor AMD Ryzen 7 3700U z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Huawei MateBook 14 posiada baterię o pojemności 56 Wh, MateBook 13 został wyposażony w baterię o pojemności 41,8 Wh. Oba modele obsługują technologię szybkiego ładowania 65 W. Za chłodzenie komputerów odpowiada system Shark Fin 2.0. Matebook 14 wyposażono w port USB-C, port HDMI, dwa wejścia USB-A oraz tradycyjne wyjście słuchawkowe. W Matebook 13 znajdziecie dwa wejścia USB-C oraz wyjście słuchawkowe. Do tego czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, kamera ukryta w klawiaturze, wsparcie dla Wi-Fi 6 oraz Huawei Share.

Huawei MateBook 14 i MateBook 13. Ceny i dostępność

MateBook 14 dostępny jest w sklepie internetowym huawei.pl, sklepie Huawei Warszawa w Westfield Arkadia oraz w Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik. Rekomendowana cena tego modelu w promocyjnej ofercie trwającej do 30 czerwca wynosi 4599 zł.

Huawei MateBook 13 w nowej odsłonie można zamówić w sklepie huawei.pl, sklepie Huawei Warszawa w Westfield Arkadia oraz w x-kom. Rekomendowana cena to 3999 zł.

Huawei FreeBuds 4

Huawei FreeBuds 4, w porównaniu do poprzednich modeli, oparte są na hybrydowej technologii podwójnych mikrofonów, umożliwiająca osiągnięcie jeszcze lepszej redukcji szumów. Jak podaje producent, jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku w słuchawkach dousznych typu open-fit. FreeBuds 4 charakteryzują się wsparciem Adaptive Ear-Matching (AEM). Jest to technologia wykrywająca kształt kanału słuchowego użytkownika oraz warunki zewnętrzne. Pozwala na dostosowanie poziom redukcji szumów do konkretnej osoby.

Huawei FreeBuds 4 na jednym ładowaniu działają do 4 godziny (z wyłączoną funkcją redukcji szumów) oraz 22 godziny, kiedy używane są razem z etui ładującym. Przy aktywnym ANC czas ten skraca się do 2,5 godzin. 15 minut ładowania w etui pozwala na 2,5 godziny pracy.

Huawei FreeBuds 4. Cena i dostępność

Huawei FreeBuds 4 dostępne są w przedsprzedaży w sklepie internetowym huawei.pl, sklepie Huawei Warszawa w Westfield Arkadia, w RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert, x-kom, Komputronik oraz w Orange. Rekomendowana cena sprzedaży słuchawek w promocyjnej ofercie trwającej do 8 lipca wynosi 599 zł.

Kup smartwatch Huawei i wygraj spotkanie z Robertem Lewandowskim

Premierom nowych produktów Huawei towarzyszy specjalny konkurs, w którym do wygrania jest spotkanie z Robertem Lewandowskim. Co trzeba zrobić? Wystarczy kupić jeden ze smartwatchy, w tym najnowsze zegarki z serii Watch 3, w oficjalnym sklepie Huawei. Kolejnym krokiem jest wysłanie zgłoszenia na konkursrobert@huawei.com wraz z odpowiedzią na pytanie „Jakie cechy lub funkcje smartwatchy Huawei najbardziej pasują do Roberta Lewandowskiego i dlaczego?”. W mailu należy też podać numer zamówienia w celu weryfikacji zgłoszenia. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi zostanie wybranych 25 najciekawszych. Ich autorzy otrzymają możliwość osobistego spotkania z Robertem Lewandowskim, które odbędzie się we wrześniu. Konkurs trwa do 9 sierpnia 2021 r. a regulamin promocji dostępny jest na stronach Huawei.