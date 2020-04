Huawei – twardy zawodnik

Lawina zakazów ruszyła

Kłopoty Huawei nie skończyły się na wpisaniu na czarną listę firm w USA. Ograniczone embargo nałożyły także inne kraje. Unia Europejska wydała zbiór wytycznych dotyczących wykorzystania dostawców wysokiego ryzyka, do budowy sieci 5G na jednolitym rynku europejskim. Instrukcje zostały wydane, natomiast kraje członkowskie same mają decydować o dopuszczeniu Huawei do swojego rynku. Niemcy popierają surowsze zasady dotyczące zagranicznych sprzedawców, ale nie wprowadziły całkowitego zakazu dla Huawei.

Wielka Brytania przeciwstawiła się Stanom Zjednoczonym, zezwalając „sprzedawcom wysokiego ryzyka”, takim jak Huawei, na dostęp do niewrażliwych części swojej sieci 5G, z pominięciem jej podstawowych komponentów, zmniejszając tym samym udział Huawei w nowej sieci w kraju do 35%. Do 12 grudnia 2019 r. Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Tajwan także postanowiły zakazać i stopniowo wycofać produkty Huawei ze swoich sieci komórkowych. We wrześniu 2019 również Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę o zacieśnieniu współpracy w zakresie technologii 5G. Choć nie ma wzmianki o Huawei we wspólnej deklaracji zaznaczono, że „niezbędna jest staranna i pełna ocena dostawców komponentów i oprogramowania 5G”.

Huawei walczy o pozycje lidera

Huawei mimo trudności aktywnie zabiega o utrzymanie pozycji lidera światowego rynku. W tym celu m in. buduje we Francji pierwszą europejską fabrykę sprzętu 5G, głównie mobilnych stacji bazowych, która będzie drugim zakładem produkcyjnym Huawei poza Chinami. Inwestycja pochłonie 200 mln euro (217 mln dolarów) w pierwszej fazie budowy. Zakład zapewni 500 miejsc pracy we Francji i będzie generował obroty w wysokości 1 mld euro rocznie.

Brak produktów z USA oznacza, że ekosystem Google jest niedostępny dla Huawei, więc telefony tego producenta nie mają dostępu do Gmail, YouTube, Google Maps, Asystenta Google i milionów aplikacji w Play Store. To ogranicza atrakcyjność telefonów Huawei. Dlatego też firma zamierza wykorzystać poza Chinami swój własny ekosystem, od lat działający w powodzeniem w państwie środka. Ekosystem ten złożony jest z usług Mobile Cloud, Motifs, przeglądarki i AppGallery. Jego podstawą jest warstwa technologiczna HMS, składająca się z takich rozwiązań jak ID Huawei Authentication, Huawei Push, Huawei IAP, Huawei Adds. Zapewni mu to niezależność od amerykańskich dostawców. Pierwszym produktem Huawei bez aplikacji Google jest Mate 30 Pro, który wprowadzono na rynek w połowie września 2019.

Huawei gotowy do inwestowana w Polsce

Polska jest dla Huawei jednym z dziesięciu najważniejszych rynków na świecie, dlatego też firma znacząco inwestuje w rozwój w naszym kraju. Według Reutersa, Huawei jest gotów zainwestować w Polsce ok. 793 mln dolarów, o ile tylko będzie mógł sprzedawać sprzęt polskim telekomom. Rząd Polski nie podjął jednak jeszcze ostatecznej decyzji, w jaki sposób podejdzie do wyboru dostawców sieci 5G. Huawei uruchomił w Polsce 19 września 2019 r. oficjalny sklep dostępny pod adresem huawei.pl. Można tam kupić wszystkie produkty z portfolio chińskiego producenta dostępne w naszym kraju.

Globalny rynek smartfonów 5G według wielkości dostaw i udziałów w rynku w 2019 r.