Huawei Sound X – prawie inteligentny głośnik klasy premium

Co gorsza, ściągnięcie aplikacji do jego obsługi Huawei AI Life pokazuje, że ten produkt tak naprawdę nie jest jeszcze gotowy na debiut. W aplikacji mamy bardzo skromne menu, w którym znajdziemy tylko prostą korektę decybeli i dwa niedziałające przyciski, prawdopodobnie do tworzenia profili. Nie znajdziemy korektora graficznego ani żadnych innych zaawansowanych ustawień. Być może pojawią się wraz z kolejnymi aktualizacjami firmware’u i aplikacji, ale na razie jest bieda i trzeba całkowicie polegać na automatyce.

No dobra, jak to gra?

Jeśli jesteście fanami dźwięku przestrzennego, powinniście być zadowoleni. Huawei chwali się, że system audio został zaprojektowany we współpracy z inżynierami z firmy Devialet, która produkuje sprzęt klasy wyższej. I faktycznie głośnik gra bardzo czysto, a jego charakterystykę nazwałby raczej neutralną. Całość poparto certyfikatem Hi-Res. Sound X wykorzystuje też technologię 360° Surround.

Z racji tego, że wrażenia słuchowe są bardzo indywidualną sprawą, zalecam przesłuchanie paru ulubionych kawałków w jakimś salonie, tym bardziej, że na dziś nie ma praktycznie żadnych możliwości dostrojenia głośnika do własnych wymagań. Ja podsumowałbym go tak… czy mógłbym używać go jako jedynego urządzenia do słuchania muzyki? Mógłbym. Czy zamieniłbym na niego moje 42-letnie kolumny stereo Telefunken TLX 22/4? No nie, w mojej subiektywnej opinii te klasyczne kolumny brzmią lepiej.

Sprzęt stacjonarny

Osoby. które planowałyby kupić ten głośnik jako wysokiej klasy sprzęt mobilny, raczej będą zawiedzione. Podobnie jak HomePod jest to sprzęt typowo domowy, ciężki, zasilany z sieci, nie posiadający baterii i jak wspomniałem niemiłosiernie brudzący się. Pomimo, że producent wyposażył go w pokrowiec, w trasę nie będzie najlepszym wyborem. Warto też dodać, że jeśli się jednak zdecydujemy wziąć go na wycieczkę, musimy pamiętać o zabraniu zewnętrznegozasilacza, który nie jest wbudowany.

Podsumowanie

Sound X jest na obecną chwilę bardzo schizofrenicznym urządzeniem. Posiada świetny system audio, ale nie pozwala na żadne ustawienia indywidualne. Ma porządne komponenty dla funkcji smart, ale samych funkcji jakoś zabrakło. Łączenie się po NFC jest bajecznie proste, ale jednocześnie aplikacja do jego obsługi nie pozwala nam praktycznie na nic, nie ma też wygodnego sterowania głosem.

Do tego cena, 1399 zł na tym etapie rozwoju tego urządzenia, to moim zdecydowanie za dużo i 6 miesięcy darmowego dostępu do Tidala tego nie zmieni. Mam wrażenie, że Huawei wypuszczając produkt z tyloma ograniczeniami, strzela sobie trochę w stopę. Potencjał widać, ale zostaje przykryte wrażeniem prowizorki, a opinie oparte o pierwsze wrażenia najczęściej zostają z klientami na dłużej.

Zalety:

– jakość dźwięku

– solidne wykonanie

– łatwe parowanie po NFC

– solidne podzespoły (część tylko przyszłościowo)

– Tidal na 6 m-cy

Wady:

– brudząca się obudowa

– brak funkcji smart i asystenta

– brak ustawień korekcji dźwięku

– wysoka cena

Dane techniczne:

Wymiary: 165 mm x 203 mm

Waga: 3,5 kg

Głośniki:

– 2x basowe 60 W

– 6x pełnozakresowe 30 W

– Częstotliwość: 40 Hz – 40 kHz

HUAWEI Sound, 360° Surround, certyfikat Hi-Res

Rejestracja dźwięku: 6 mikrofonów

Łączność:

– Bluetooth HFP/A2DP

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2×2; 2,4 i 5 GHz

– NFC

Procesor: MediaTek MT8518: 4 x 1,5 GHz

Pamięć: 512 MB RAM + 8 GB ROM