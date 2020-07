Huawei Sound X. Inteligentny głośnik trafia do sprzedaży w Polsce

Inteligentne głośniki stają się powoli ważnym elementem naszego domu i mieszkania. Stosunkowo nieduże sprzęty różnych producentów prześcigają się na nowinki technologiczne i oferowane funkcje. Na rynek wkracza kolejny gracz — Huawei. Firma chce dotrzeć do nowych odbiorców oferując ciekawe rozwiązania, których u konkurencji brakuje. Oto Huawei Sound X — pierwszy inteligentny głośnik firmy stworzony z myślą o bardzo dobrej jakości dźwięku przy zachowaniu kompaktowych wymiarów samego urządzenia.

Czym charakteryzuje się Huawei Sound X? To przede wszystkim bezprzewodowe łączenie z telefonem przy pomocy NFC lub Bluetooth. Wystarczy delikatnie przyłożyć smartfon do urządzenia by zacząć słuchań na nim muzyki. Głośnik wyposażony został w opatentowaną przez firmę Devialet technologię przetwarzania sygnału SAM (Speaker Active Matching). Pozwala ona na dostosowanie sygnału wyjściowego do specyficznych cech głośnika, co przekłada się da zminimalizowanie zniekształcenia dźwięku. Co jeszcze? To 3,5-calowe subwoofery mające zapewnić doskonałe wrażenia — zarówno dźwiękowe, jak i basowe przy zachowaniu kompaktowego i przenośnego charakteru głośnika. Tak zwana konstrukcja Push-Push i symetryczność pozwalają na niwelowanie wibracji. To przekłada się na stabilność głośnika przy odtwarzaniu niskich tonów. Ten nie wibruje, dzięki czemu dźwięk jest czystszy i bez zakłóceń.

Huawei Sound X. Inteligentny głośnik trafia do Polski

Całości dopełnia 6 głośników wysokotonowych o pełnej częstotliwości, która są równomiernie rozmieszczone wokół obudowy. Sound X wyposażono w dodatkowe czujniki umożliwiające sterowanie gestami — przykrycie dłonią górnej części głośnika wstrzyma i wznawia odtwarzanie, a zbliżenie do niego dłoni na ok. 5 cm wybudzi go ze stanu czuwania. Jego konstrukcja nagrodzona została w konkursie iF Design Awards 2020 i zapewnia dźwięk przestrzenny 360 stopni. Dodatkowym atutem jest certyfikat Hi-Res.

Sound X ma wymiary 203 mm wysokości i 165 mm szerokości i waży ok. 3,5 kg. Zamknięte w czarnej obudowie 2 głośniki basowe i 6 głośników 30 W działają w zakresie 40 Hz – 40 KHz. Całość pracuje pod kontrolą procesora MediaTek MT8518: 4 x 1,5 GHz. Do tego 512 MB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej (choć nie wiadomo, do czego jest wykorzystywana). Na obudowie znalazły się przyciski wyciszania, głośności i funkcyjny.

W przedsprzedaży, między 30 lipca a 16 sierpnia, głośnik Sound X będzie dostępny w polskich sklepach w cenie 1399 zł. Dodatkowo, dla kupujących przygotowano specjalną ofertę — bezpłatny 6-miesięczn dostęp do TIDAL HiFi. Kupicie go m.in w oficjalnym sklepie internetowym Huawei, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie oraz w sieciach Empik, Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. Sprzedaż regularna rozpocznie się 17 sierpnia. Oferta przedsprzedażowa to element trwającej kampanii Huawei Together 2020 promującej ekosystem produktów marki. W jej ramach Huawei prezentuje się jako „power brand” dostarczający konsumentom zaawansowane urządzenia klasy premium.