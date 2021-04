SERES SF5 to hybryda z napędem elektrycznym

SERES to nowa marka na chińskim rynku, która rozpoczęła sprzedaż swojego pierwszego crossovera w zeszłym roku. Teraz model SF5 będzie dostępny również w salonach Huawei, które dostarcza rozwiązania technologiczne do tego samochodu. To generalnie bardzo ciekawa koncepcja, bo SF5 dostępny jest w dwóch wersjach, w pełni elektrycznej oraz jako hybryda z silnikiem spalinowym, który działa jako generator. W tym drugim przypadku mamy baterię o pojemności 35 kWh, która daje zasięg około 180 km (NEDC) oraz turbodoładowany silnik o pojemności 1,5l i mocy 150 KM, który zasila generator o mocy 90 kW doładowujący baterię. W takim zestawie zasięg tego samochodu to ponad 1000 km. Oferuje też świetne parametry, bo dwa silniki elektryczne generują 693 KM (1040 Nm momentu obrotowego) i pozwalają rozpędzić się do 100 km/h w czasie 4,8 sekundy.