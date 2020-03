Błyskawiczna przesiadka ze starego na nowy telefon. Oto jak można zrobić to natychmiast

Huawei konsekwentnie rozbudowuje swój ekosystem usług. Trzeba przyznać, że jego już obecna wielkość robi wrażenie i doskonale widać, że firma rozumie potrzeby klientów. Na dobrą sprawę mamy tu komplet potrzebnych funkcji, a dzisiaj skupimy się na przydatnym narzędziu, które może być używane w trakcie zmiany starego smartfona na Huawei, czyli o Phone Clone bezpłatnym dla urządzeń z Androidem lub iOS.

Czas migracji – o czym należy pamiętać?

Najpierw poszukiwanie nowego telefonu, a potem zakup wymarzonego modelu to niewątpliwie przyjemne sytuacje. Mamy możliwość wyboru ciekawego sprzętu, w końcu czegoś nowszego i lepszego. Potem jednak przechodzimy do bardziej problematycznej części, czyli konieczności przeniesienia danych ze starego urządzenia na to dopiero co zakupione.

Obecnie smartfon wykorzystujemy w dużej liczbie zastosowań. Towarzyszy nam właściwie cały czas, stanowi centrum powiadomień, kontaktowania się z innymi oraz zapewnia dostęp do najnowszych informacji ze świata. Jednocześnie to nim najczęściej wykonujemy zdjęcia, nagrywamy filmy, słuchamy przez niego muzyki, choć tu akurat dominuje już przede wszystkim używanie serwisów do streamingu. To wszystko składa się jednak na to, że w pamięci telefonu mamy sporo prywatnych danych. Te wszystkie pliki chcielibyśmy mieć zresztą od razu na nowym telefonie, więc nieoceniona pozostaje możliwość szybkiej migracji całości na nowy sprzęt.

Jeżeli chodzi o same kontakty, to już tutaj możemy skorzystać ze stosunkowo starych opcji, które opierają się o zapis wszystkiego na karcie SIM lub też na podpiętym koncie. O ile to wystarczało kilkanaście lat temu w dobie prostych telefonów, o tyle teraz to jedynie kropla w morzu potrzeb. Możemy tu też skorzystać z kopii zapasowej. Tę wykonać możemy na wiele sposobów, a firmy, m.in. Huawei, dostarczają nawet własne dedykowane narzędzia do tego celu, co oczywiście jest ważne, ponieważ zawsze warto tworzyć backupy danych, jednak nie jest to najszybsza opcja w przypadku migracji. W końcu najpierw musimy to wysłać do serwisu w internecie, potem pobrać z nowego urządzenia i taki proces zdecydowanie nie należy do najszybszych. Niektórzy opierają się o dyski twarde. Owszem, ma to sens i można tworzyć własne archiwum, jednak taka manualna operacja wymaga sporo czasu i skupienia się przy przenoszeniu plików. Można to też ręcznie przenosić z użyciem, np. Bluetooth, ale nie oszukujmy się, że ma to jakikolwiek sens. W końcu nie po to została opracowana cała elektronika użytkowa, aby komplikować sobie życie. Producenci to świetnie rozumieją. Z tego też względu Huawei przygotował aplikację Phone Clone, która pozwala na szybkie przejście ze starego smartfona na nowy.

Phone Clone w akcji

Aplikacja Phone Clone jest dostępna zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i iOS. Modele Huawei mają już zresztą preinstalowaną już od razu po wyjęciu z pudełka, co jest całkiem logiczne. Moim zdaniem świetnie, że firma zadbała o to, aby program ukazał się we wszystkich najważniejszych sklepach, ponieważ dzięki temu każdy potencjalny użytkownik będzie mógł z niej korzystać.

Jak jednak wykorzystać Phone Clone? Trzeba przyznać, że cała procedura przenoszenia danych jest bardzo prosta. Najpierw musimy mieć zainstalowaną aplikację Phone Clone na starym i naszym nowym telefonie Huawei. Następnie wybieramy na nich, które urządzenie jest tym docelowym i w tym momencie automatycznie stworzy lokalną sieć WiFi i dostarczy hasło lub też możemy zeskanować starym urządzeniem pokazywany kod QR. Na poprzednim telefonie wybieramy opcję Stary Telefon i wprowadzamy wyświetlone hasło.

Wówczas sprzęty autoryzują się między sobą i po ich sparowaniu możemy wybrać dane, które chcemy, aby pojawiły się na nowym urządzeniu. Wśród tych informacji są naturalnie zdjęć, historia połączeń, filmy, muzyka, aplikacje, wiadomości, inne pliki – wszystko zatem, co tylko możemy mieć na smartfonie. Następnie czekamy, aż cała zawartość zostanie przeniesiona na nowy telefon. Tu oczywiście czas oczekiwania mocno zależy od tego, ile mamy informacji, ale bez wątpienia takie bezpośrednie połączenie między smartfonami pozwala osiągnąć więcej niż zadowalające rezultaty.

Huawei chwali się, że ich rozwiązanie pozwala na osiągnięcie transferu danych na poziomie 1 GB na minutę, dzięki czemu operacja przenoszenia plików, kontaktów i wiadomości może przechodzić bardzo sprawnie i zwinnie.

Sam miałem okazję przetestować Phone Clone w przenoszeniu danych z dwóch smartfonów z Androidem na Huawei Mate 30 Pro. W obydwu przypadkach nie pojawiły się żadne problemy, wszystko działało perfekcyjnie i nie brakowało żadnych danych. Jednocześnie muszę pochwalić bardzo czytelny i ładny interfejs aplikacji. Zważywszy na to, że program będzie używany przez różne osoby, jest to bardzo ważne, aby używanie serwisu dla nikogo nie stanowiło przeszkody. Należy jedynie mieć na uwadze, że wybrane programy mogą już nie być obsługiwane na nowym urządzeniu z racji na, np. brak wsparcia nowej wersji systemu.

Cały proces przebiega szybko i bez żadnych zakłóceń. W tym wszystkim ogromnym ułatwieniem jest fakt, że nie musimy zakładać jeszcze kolejnych kont czy też łączyć się z zewnętrznymi serwisami, a cały proces przechodzi w pełni lokalnie między tylko dwoma smartfonami. Oznacza to bezpieczeństwo przesyłania danych i to, że ich nigdzie nie udostępniamy, jak to zresztą może się zdarzyć, kiedy będziemy tworzyć kopię zapasową do którejś z usług chmurowych. Jednocześnie proces jest bardzo szybki, a obsługą aplikacji poradzą sobie również osoby, które na co dzień nie zagłębiają się szczególnie w nowe technologie.

Łatwo, lekko i przyjemnie z Phone Clone

Aplikacja Phone Clone pozwala na komfortowe przeprowadzenie procesu migracji danych ze starego urządzenia na nowy sprzęt Huawei. Muszę przyznać, że przede wszystkim Huawei postarał się o to, aby ich program był czytelny w obsłudze i przyjazny dla każdego użytkownika. Jestem zdania, że to naprawdę ważne. Ponadto działa bardzo stabilnie i jest dostępna na urządzenia zarówno z Androidem, jak i iOS, a w przypadku modeli Huawei mamy już ją preinstalowaną. Moim zdaniem producent pokazał, że można i nawet powinno przygotowywać się takie aplikacje, ponieważ potrafią one znacząco przyspieszyć i ułatwić proces przesiadki na nowy smartfon.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei.