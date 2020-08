Temu wszystkiemu towarzyszy dynamiczny rozwój samych technologii w smartfonach i tabletach. Można zatem skutecznie połączyć ją z rozwiązaniem problemu znalezienia konkretnych aplikacji w niezwykle rozbudowanych sklepach. Dokładnie to postanowił zrobić Huawei i w taki oto sposób na rynku pojawiła się usługa Petal. W jaki sposób konkretnie ma ona pomóc użytkownikom?

Petal – okno na świat aplikacji mobilnych

Petal to narzędzie do wyszukiwania i instalowania aplikacji na smartfonach i tabletach opartych o ekosystem Huawei Mobile Services. Główną funkcją tej usługi jest agregowanie w jednym miejscu popularnych w skali świata aplikacji i w ten sposób pozwala użytkownikom szybko, wygodnie wyszukiwać najbardziej dopasowane do niego programy. Oczywiście potem zostaje już samo pobranie, w czym również Petal może pomóc.

W ten sposób zyskujemy prawdziwego menedżera aplikacji, który potrafi doradzać w doborze odpowiednich programów. Ponadto jesteśmy cały czas na bieżąco z trendami rynkowymi, widzimy, co obecnie użytkownicy pobierają najchętniej. Gdyby tego było mało, w przypadku, gdy wybrana aplikacja nie jest dostępna w oficjalnym sklepie Huawei AppGallery, Petal podpowiada, z jakiego innego źródła można ją zainstalować lub odsyła do strony webowej aplikacji. W ten sposób użytkownicy są w stanie znaleźć dosłownie dowolną aplikację na urządzenia mobilna bez ograniczania się wyłącznie do jednego źródła. To dobrze pokazuje, jak Huawei podchodzi otwarcie do kwestii budowania swojego środowiska. W ten sposób szybko da się uzupełnić jakiekolwiek braki lub usługi, które nie zostały jeszcze dodane do AppGallery. Trzeba przyznać, że aplikacja Petal sprawdza się tu fenomenalnie i byłem bardzo zaskoczony tym, jak dokładnie stara się ona przechowywać dostępne biblioteki aplikacji, by móc wyświetlić oczekiwany rezultat.

Agregacja informacji w jednym miejscu daje spore możliwości. Co ciekawsze, Petal umożliwia użytkownikom przeglądanie najnowszych newsów i informacji, a także aktualizowanie aplikacji już zainstalowanych na urządzeniach Huawei. W ten sposób wymiernie ułatwia korzystanie z modeli tej marki i moim zdaniem to obowiązkowa pozycja osób z różnym poziomem znajomości segmentu aplikacji mobilnych.

Praktyczny ekosystem Huawei Mobile Services

Aplikację Petal można pobrać z Huawei AppGallery. Łatwo da się ją przypiąć do ekranu głównego smartfona w postaci widżetu – aby to zrobić wystarczy przejść do ustawień„ściągając” do środka dwoma palcami ekran. Następnie należy wejść w ikonę „Widżet” trzeba odnaleźć „Wyszukiwarkę Petal” i przypiąć ją do ekranu głównego.

Trzeba przyznać, że Huawei AppGallery ma się czym pochwalić. Widać zresztą, że deweloperzy stale dodają kolejne aplikacji i naprawdę trudno narzekać tu na jakiekolwiek braki. Znajdziemy tu wszystko, co chcielibyśmy pobrać na nasz smartfon albo tablet, i, co najważniejsze, nie ma tu śmieci w postaci tysięcy klonów tej samej apki czy podrabianych wariacji na temat jakiejś znanej gry. Moim zdaniem to spora przewaga AppGallery nad rozwiązaniami konkurencji.

Sam interfejs AppGallery jest bardzo przyjazny w obsłudze. Mamy podział na kategorie, na ekranie głównym od razu znajdziemy zakładkę Promocję, a ponadto możemy tworzyć własną listę życzeń. Z poziomu samego AppGallery aktualizowane są także same aplikacje systemowe, a ciekawostką jest dostępność programów niewymagających instalacji.

Moc ekosystemu Huawei

W AppGallery znajdziemy wszystkie potrzebne aplikacje. Mamy moBilet do komunikacji publicznej, Squida do przeglądania wiadomości ze świata, OLX do zakupów, Tidala, Booking.com, AutoMapę, Yanosika, NaviExpert, Allegro, Traficar eSky, aplikację Rossmann, Legimi do ebooków i audiobooków, IPLĘ do filmów czy Aliexpress do zakupów. Lista dostępnych aplikacji bardzo szybko się rozszerza i cieszy fakt, że Huawei przykłada się do rozwoju swojego sklepu. Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby tak to dalej wyglądało, ponieważ wówczas wybór będzie po prostu ogromny. Warto dodać, że mamy tu już 1000 aplikacji z Polski.

Jeżeli chodzi o samą popularność AppGallery, najlepszym dowodem siły sklepu niech będą liczby. Aktualnie korzysta z niego aż 390 milionów użytkowników na całym świecie! Warto dodać, że mówimy tu o sklepie z aplikacjami, który na urządzenia Huawei trafił zaledwie w marcu 2018 roku, więc trzeba przyznać, że bardzo szybko przyjął się na rynku. Warto także regularnie odwiedzać sekcje „Prezenty” w AppGallery, ponieważ na klientów Huawei czekają tam zawsze prezenty w aplikacjach. Z myślą o użytkownikach sklepu z aplikacjami AppGallery powstała również dedykowana strona na Facebooku, na której mogą znaleźć nie tylko najświeższe oferty i informacje o najnowszych aplikacjach, ale również wymieniać się doświadczeniami i opiniami.

Usługa Petal została opracowana we współpracy z globalnymi i europejskimi twórcami wyszukiwarek, m.in Qwant czy Yandex, dzięki czemu spełnia najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Te partnerstwa pozwoliły opracować skuteczny silnik wyszukiwania interesujących nas aplikacji z bezpośrednimi linkami do miejsc, z których możemy je pobrać.

Nawigator świata mobilnych aplikacji

Smartfony czy tablety dysponują rozbudowanymi możliwościami właśnie z racji na aplikacje, które mają znaczący wpływ na to, jak dany sprzęt ułatwi nam życie. Z pomocą Huawei Petal da się szybko znaleźć i zainstalować potrzebne nam programy, abyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał naszego smartfona czy tabletu z Huawei Mobile Services. Moim zdaniem to świetna usługa, szczególnie dla osób, które nie są na bieżąco ze wszystkimi nowinkami na scenie oprogramowania.

Warto dodać, że Petal to kolejny sposób, obok sklepu AppGallery oraz Phone Clone, na instalowanie aplikacji na urządzeniach Huawei opartych o HMS. Wśród nich możemy wspomnieć o Huawei Mate 30 Pro, smartfonach z serii P40, modelach z nowej serii Y – Y6p i Y5p, a także tabletach MatePad Pro i MatePad T8. W ten sposób firma tworzy coraz to bardziej rozbudowane środowisko pracy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie element oferują w dodatku wspólny dostęp przez wspólne ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach tego producenta.

Co sądzicie o Huawei Petal? Czy korzystacie już z tego rozwiązania?

Artykuł powstał we współpracy z Huawei.