Huawei P50 ma wyglądać… tak? Co producent miał na myśli?

Design nowego telefonu to rzecz bardzo trudna. Z jednej strony trzeba zadbać o to, aby telefon się podobał jak największej grupie osób, ale należy też zadbać o to, by wyróżniał się spośród innych modeli. Oprócz tego design musi uwzględniać to, że wewnątrz telefonu należy wygospodarować miejsce na wszystkie podzespoły (matryce aparatów, system peryskopowego zoomu), a sam wygląd musi uwzględniać pewne przyjęte przez konsumentów standardy, jak np. bezramkowa konstrukcja. Te dylematy prowadzą do tego, że wiele mniejszych producentów zwyczajnie kopiuje rozwiązania dużych marek, jak Samsung czy Apple. Oczywiście, są tu pewne wyjątki i jednym z nich jest podążający własną drogą Huawei. Mate 30 były przykładem właśnie takiego, własnego pomysłu na siebie. Jednak chyba niedawno w studiu projektowym chińskiej firmy coś poszło mocno nie tak.

Tak ma wyglądać Huawei P50? Mam nadzieję, że jest ku temu powód

Daleki jestem od krytykowania kogokolwiek za oryginalność i niechęć do kopiowania innych. Pod tym kątem – brawo Huawei! Jednak oryginalność sama w sobie nie oznacza, że pomysł na telefon będzie ładny czy estetyczny. Tak jest właśnie w przypadku Huaweia P50, który, według Voice, ma wyglądać w ten sposób: