Huawei P40 Pro wykorzystuje w konstrukcji amerykańskie podzespoły

Blokada nałożona przez Stany Zjednoczone na Huawei trwa po dziś dzień. I choć są chlubne wyjątki (np. Microsoft którego Windows wciąż jest dostępny na komputerach Huawei. albo firma Qualcomm), to lwia część firm musi obejść się smakiem. Sprawa z Androidem wciąż jest niepewna, ale poza oprogramowaniem kłopotliwy ma być zakup także podzespołów. Prawdopodobnie część firm też dostała taką zgodę — bo jak informuje dziennik Financial Times, firma XYZone podczas swojej analizy komponentów najnowszego flagowca Huawei P40 Pro dopatrzyła się w nich części od amerykańskich — i to nie od jednego, a od kilku producentów.

Zobacz też: Huawei MatePad Pro. Recenzja tabletu, który ma ostro pod górkę

Części amerykańskich firm w smartfonach Huawei P40 Pro

Ze wspomnianej analizy wynika, że w smartfonie znalazły się części kilkoro amerykańskich producentów — m.in. Qualcomm, Skyworks, a także Qorvo:

Części pochodzące od Qualcommu są licencjonowane przez amerykańskie ministerstwo handlu – wynika z informacji, jakie „FT” uzyskał ze źródeł zbliżonych do sprawy. Model Huawei P40, podobnie jak jego poprzednik P30, to jednak smartfony w przeważającej mierze zbudowane w oparciu o komponenty wytwarzane przez firmy z ChRL, Korei Południowej i Tajwanu – dodał dziennik

— czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej

O tym że Qualcomm ma zgodę na współpracę z Huawei powszechnie wiadomo. Analogicznie — prawdopodobnie podzespoły pozostałych firm które zostały wykorzystane w najnowszym flagowcu także mają na to pełną zgodę, a skoro była taka możliwość — chiński gigant chętnie z tego korzystał nie szukając alternatyw. Zapytaliśmy też polski oddział firmy o komentarz i oficjalne stanowisko w tej sprawie — kiedy otrzymamy odpowiedź, wpis zostanie zaktualizowany.

Aktualizacja: oficjalne oświadczenie Huawei:

Huawei przestrzega wszelkich przepisów dotyczących kontroli eksportu obowiązujących w krajach, z którymi współpracuje, w tym w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystywane komponenty są pozyskiwane legalnie od naszych partnerów w celu zapewnienia najwyższej jakości dostarczanych przez nas produktów i usług.

Źródło