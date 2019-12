Huawei P smart Pro – gwiazda wśród smartfonów

Selfie, o jakim marzysz

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak duże znaczenie ma w dzisiejszych czasach przedni aparat telefonu, za pomocą którego wykonujemy popularne selfie. Huawei P smart Pro bez wątpienia sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających miłośników autoportretów. Wykonywanie idealnej jakości zdjęć, nawet przy słabym oświetleniu, umożliwia przedni aparat o rozdzielczości 16 megapikseli. To jednak nie wszystko – aparat ten wyposażony jest w specjalny algorytm, który nada naszym selfie naturalny efekt upiększenia. Producent zadbał też o kwestię bezpieczeństwa – w momencie, gdy smartfon upadnie, funkcja ochrony natychmiast wykrywa ruch i automatycznie chowa wysunięty, przedni obiektyw.

Smartfon wydajny, jak nigdy dotąd

Poza nowoczesnym aparatem, Huawei P smart Pro wyróżnia się solidną konstrukcją, która zapewnia wydajność, bezpieczeństwo naszych danych oraz pokaźną ilość miejsca na przechowywanie plików. Smartfon posiada aż 128 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na zachowanie na urządzeniu wszystkich niezapomnianych wspomnień. W kontekście wydajności warto zwrócić uwagę na pamięć operacyjną 6 GB RAM oraz ośmiordzeniowy procesor Kirin 710F – zwiększa on wydajność urządzenia przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Lepszą wydajność systemu operacyjnego zapewnia oprogramowanie EMUI 9.1, oparte na Android 9 Pie. Kolejną zaletą nowego smartfona Huawei jest bateria o pojemności 4000 mAh. Badania dowiodły, że pozwala ona na wykonywanie rozmów telefonicznych nieustannie przez 44 godziny oraz słuchanie muzyki przez 108 godzin. Wygląda na to, że power bank nie będzie nam już potrzebny.

Nowoczesny design i funkcjonalność

Huawei P smart Pro łączy w sobie elegancki design i funkcjonalność. Dostępny jest on w dwóch wersjach kolorystycznych – możemy wybrać czerń lub opal. Smartfon posiada podwójne zabezpieczenie: czytnik linii papilarnych, zintegrowany z przyciskiem zasilania, który pozwala na szybki i wygodny dostęp do telefonu. Wyróżnia się on bezramkowym ekranem Ultra FullView o przekątnej 6,59 cala, który jest jednym z większych ekranów na rynku. Zaokrąglona obudowa sprawia, że telefon wygodnie i pewnie leży w dłoni. Co ważne, smartfon posiada funkcję filtrowania szkodliwego niebieskiego światła oraz zapewnia dobrą widoczność ekranu nawet przy ostrych promieniach słonecznych. Dzięki tym funkcjom korzystanie ze smartfona Huawei P smart Pro jest jeszcze bardziej komfortowe, a on sam jawi się jako nowoczesny i funkcjonalny telefon na miarę naszych czasów.