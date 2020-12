Nie tylko Apple to potrafi – oto nadchodzi Matebook z Kirinem na pokładzie

Takie informacje są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o to, czym takie urządzenie ma być. Brak możliwości pracy na Windowsie na ARM, nawet przy wszystkich jego ograniczeniach, sprawia, że ciężko myśleć o takim urządzeniu jako o czymś więcej niż tylko o pokazie technologicznych możliwości. Pamiętajmy bowiem, że HarmonyOS póki co istnieje bardziej w umysłach twórców, niż jako gotowy rynkowy produkt i nie został przetestowany jako system operacyjny dla komputerów osobistych. Nawet, jeżeli tak się stanie, to mam dosyć spore obawy o to, jak duża będzie funkcjonalność takiego systemu do zastosowań desktopowych, czy też nowy Matebook nie stanie się przypadkiem bardzo drogim i ładnie wyglądającym Chromebookiem.

Czas pokaże.

