Jeśli coś nie zadziałało kiedyś, może nie zadziałać i dziś

Zacznijmy od tego co Huawei robi na dziś. Przede wszystkim wyciąga ręce w kierunku deweloperów, oferując im znacznie lepsze warunki niż wielcy konkurenci. W App Gallery prawie cały zysk, szczególnie w pierwszych latach będzie trafiał do autorów aplikacji, którzy, co warto podkreślić nie powinni mieć wiele pracy z dostosowaniem aplikacji z Androida z Google Play Services. Problem w tym, że na podobne ruchy decydowali się w przeszłości obaj przegrani gracze, a także, o czym mało kto wie Samsung z Tizenem. Nikomu na dłuższą metę nic to nie dało.

Owszem, można się spodziewać, że w początkowym okresie może się tam pojawiać spora liczba gier, problem w tym, że kluczowe dla sukcesu platformy będą aplikacje od bardziej konserwatywnych dostawców, aplikacje rządowe, banki, sklepy z aplikacjami lojalnościowymi, usługi finansowe czy wreszcie social media różnego rodzaju. Różne triki, które próbuje się implementować, aby przywrócić możliwość instalowania choć części aplikacji, też moim zdaniem nic nie zmienią.

Na chwilę obecną, nawet w kraju o tak dużej popularności Huawei jak Polska, w sklepie nie ma żadnego banku. Informacje zza kulis wskazują, że tylko niektóre zastanawiają się w ogóle czy jest sens w to wchodzić. Nie lepiej jest w przypadku innych krajów. Jeszcze trzy miesiące temu byłbym sceptyczny czy Chińczycy będą w stanie cokolwiek zrobić. Spodziewałem się, że zanim Huawei przekona kluczowych graczy, odpływ użytkowników od platformy spowoduje, że i tak przestanie się to opłacać. Jednak dziś, gdy do Europy nadciągnęło koronawirusowe tsunami, wydaje się, że koncern dostał do ręki potężny lewar na którym może wydźwignąć się z kłopotów.

Koronawirus wywróci stolik

To co czeka w najbliższym czasie Europę, to potężna katastrofa ekonomiczna, której skali na dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Co więcej, po tym wydarzeniu wystąpi konieczność szybkiej odbudowy i unowocześnienia infrastruktury przesyłowej tak, aby być gotowym na przyszłe wydarzenia tego typu. Zdalna praca, medycyna, nauka to wszystko wymagać będzie nowego rozdania technologicznego opartego o 5G.

Z perspektywy zwykłych ludzi też wszystko będzie wyglądać inaczej, konieczność ratowania małych biznesów, odnalezienia się na wywróconym do góry nogami rynku pracy, dostosowania do nowych procedur będzie wymagała inwestycji, a sytuacja finansowa nie będzie im sprzyjać. Wydaje się, że hossa na produkty premium w typie smartfonów za 1000 $ na dłuższy czas wyhamuje, a wszyscy będą oglądać każdą złotówkę czy euro po kilka razy i z każdej strony.

W takiej sytuacji Huawei mógłby spróbować swoistej ucieczki do przodu. Poświęcając krótkoterminowe zyski, zaoferować pomoc w tej rozbudowie korzystając z atutu 5G. To odróżnia sytuację tej firmy od RIM czy Microsoftu, Chińczycy mają technologię i są na tym polu jednym z głównych graczy. Na tyle ważnym, że nawet Wielka Brytania, postawiła się swojemu największemu sojusznikowi w sprawie dopuszczenia Huawei do budowy infrastruktury.