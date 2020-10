Marka Honor umiera? Huawei chce ją sprzedać. Pytanie: komu?

Powstają dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi: dlaczego Huawei w ogóle chce pozbywać się marki Honor? Gdybym miał zgadywać, to najprawdopodobniejszym scenariuszem byłoby to, że zarząd widzi, że o ile Huawei radzi sobie jako brand, o tyle Honor, który celuje w niszą półkę cenową i nie ma „przełomowych” rozwiązań, pozwalających mu wyróżnić się bez usług Google, nie przyciąga tak mocno uwagi i jego utrzymywanie pociągnie cały koncern w dół. Drugie pytanie brzmi natomiast – kto miałby kupić Honora i co wchodziłoby w skład transakcji? Czy chodzi o same prawa do marki (jak w przypadku telefonów Nokii) czy o cały oddział firmy. W tym pierwszym przypadku nabywcą musiałaby być firma, która wie, jak robić smartfony i dla której Honor byłby po prostu elementem porfolio. Być może więc niedługo BBK Electronics oprócz Oneplusów, Vivo, Oppo i Realme będzie miało jeszcze jedną markę pod skrzydłami. Jeżeli jest sprzedanie całego oddziału firmy, nabywcą może być któryś z gigantów tech, który do tej pory nie produkował smartfonów, a chciałby. Tutaj może to być naprawdę każdy duży gracz – z takimi firmami jak Epic włącznie (smartfony do Fortnite?).

Co sprzedaż oznacza dla Honora?

Coż, przede wszystkim, jeżeli marka przeszłaby pod inny zarząd prawdopodobnie będzie to oznaczało zdjęcie z niej amerykański restrykcji. Dzięki temu Honor nie tylko odzyska wartość w oczach konsumentów poza Chinami, ale też finalnie będzie mógł tworzyć produkty flagowe. Do tej pory ten przywilej był zarezerwowany dla marki Huawei, podczas gdy Honor musiał „zadowolić się” średnią i niską półką.

Myślicie, że sprzedaż Honora to dobra decyzja?

Źródło