Rozwiązanie konkursu, w którym do wygrania były słuchawki Huawei FreeBuds 4i

Huawei FreeBuds 4i to małe, niedrogie słuchawki TWS z systemem redukcji dźwięków otoczenia (ANC). Sprzęt wyróżnia się tym, że długo działać na jednym ładowaniu, a muzyka na nim słuchana brzmi bardzo przyjemnie i naturalnie.

Zadanie konkursowe było proste, musieliście opisać trzy sytuacja, w których słuchawki Huawei FreeBuds 4i są niezastąpione. Dostaliśmy sporo zgłoszeń i nie było łatwo wybrać z nich trzy. Wspólnymi redakcyjnymi siłami jakoś nam się to jednak udało.

Słuchawki trafią do:

MariuszB

Moja szanowna żona

od muzyki jest uzależniona!

Czy to noc czy też dzień,

zawsze widzę you tube cień!

Albo muzyki słucha albo siedzi na fejsie i lajkuje,

a także na Instagramie dla odmiany czasem #hasztaguje!

Jak się jej chwilowo znudzi to siedzi na WhatsAPPie,

Twittera na szczęście jeszcze nie obczaiła,

ale muzę na Youtube już nieraz wrzuciła….

Codziennie swoje ulubione kawałki na cały full repeatuje

a ja co chwilę wołam:Jezu Chryste! Ja chyba zwariuję!

Zaraz Ci ten telefon przez okno wywalę.

bo już na kolejny ten sam kawałek Britney Spears nie mam siły wcale!

Żona jeszcze od jakiegoś czasu w erotykach i romansach gustuje…

i ze słuchaniem na głośniku się afiszuje…

A że treść dla uszu dziecka nie jest dozwolona,

to jest trochę czasem uziemiona!

Dlatego takie słuchawki bezprzewodowe też z tego powodu by Jej się bardzo przydały!

Wtedy tylko dla Jej uszu sprośne teksty by leciały :)

Dlatego w końcu się wkurzyłem!

I na stronie Antyweb ten konkurs wypatrzyłem!

Bo mam już dość tej w domu lajery

i przy decyzji o zagraniu kierowałem się tym, że żona lubi małe bajery!

Słuchawki Huawei FreeBuds 4i białego koloru,

byłyby przyczyną mojej żony dobrego humoru!

Od pierwszego włożenia w ich uszy,

moja żona zęby na pewno radośnie będzie suszyć!

Dźwiękiem i designem będzie zachwycona!

A dla mnie w końcu nastanie: CISZA UPRAGNIONA!

Dlatego te słuchawki chcę dla Niej wygrać by nie zwariować

i robić to co lubię : w spokoju się relaksować;)

sunny85

FILM POD TYTUŁEM: CAŁE ŻYCIE W BIEGU

ROK PRODUKCJI: 2021

REŻYSER: SYLWIA BORYS

W ROLACH GŁÓWNYCH:

SYLWIA

GOŚĆ SPECJALNY: SŁUCHAWKI HUAWEI FreeBuds 4i

OPIS FILMU

Główna bohaterka filmu Sylwia to kobieta zabiegana. Dzieli swój czas pomiędzy dom, rodzinę, psa i pracę. Każdy dzień to jeden wielki rytuał codziennie powtarzających się obowiązków. Sylwia długi czas zastanawiała się co zrobić by przy tej przytłaczającej czasem codzienności nie zwariować. Szukała rozwiązania i znalazła!

Rozwiązaniem stały się słuchawki HUAWEI FreeBuds 4i, które stały się codziennym przyjacielem i towarzyszem w wypełnianiu poszczególnych zadań. Słuchawki okazały się być idealnym rozwiązaniem, szczególnie w 3 sytuacjach:

1) Poranne przebudzenie- nic tak nie zachęca Sylwii do wstawania i pójścia z psem na poranny spacer jak jej ulubiona muzyka w uszach. Dzięki temu spacer nie jest przymusowym obowiązkiem a okazją do rozruszania się przy kawałach ulubionego zespołu.Brak kabla to idealne rozwiązanie- w końcu Sylwia nie musi się też od rana wkurzać, że słuchawki znów jej się poplątały i nie potrafi ich rozsupłać.

2) Prasowanie- to chyba zmora każdej kobiety.. Każda skarpetka, bluzka, majtki- prasowanie ich często powoduje, że Sylwii zamykały się oczy ze znudzenia. Godzina prasowania była zwykle czasem straconym. To jednak zmieniło się odkąd ma słuchawki Huawei. Włącza wtedy swojego ulubionego audiobooka i przenosi się w inny świat, a prasowanie staje się wtedy tylko czynnością mechaniczną.. Czasem bywa tak, że Sylwia nie zauważa, że po raz kolejny pracuje to samo, bo tak ją wciąga słuchanie kolejnych opowieści J

3) Czynnością, która idealnie nadawałaby się również do wykorzystania słuchawek byłoby bieganie.. Ale, że Sylwia jest z natury małym leniuszkiem to nie będzie mydlić oczu, że przy wieczornym joggingu słuchawki świetnie się spisują. Albowiem Sylwia ma inne obowiązkowe ich zastosowanie- zasypianie ze słuchawkami w uszach przy dźwiękach ulubionej, kojącej muzyki. Nic nie usypia lepiej jak męski głos Korteza :)

RECENZJA FILMU

Film jest pełen emocjonujących i zaskakujących zwrotów akcji począwszy od znużenia głównej bohaterki swoimi codziennymi, przytłaczającymi ją obowiązkami poprzez odkrycie słuchawek HUAWEI FreeBuds 4i kończąc na wielkiej przyjaźni tych obojga!

Niestety to tylko film…W rzeczywistości Sylwia nie posiada tych słuchawek- póki co pozostają one jedynie w strefie marzeń. Ale kto wie? Może właśnie ten film odmieni Jej szarość życia i wprowadzi do niego trochę dźwięku i koloru?

Mikolaj Jaskiewicz

Słuchawki Huawei FreeBuds 4i są na pewno niezastąpione w wielu sytuacjach jedynymi z nich są na pewno:

1. Podróż rakietą na księżyc.

Brzmi śmiesznie? Już lecę z wytłumaczeniem dlaczego te słuchawki w tej o to sytuacji są idealne. Redukcja hałasu pozwoliłaby wyciszyć dźwięk startu rakiety, choć nie będę ukrywał nie słyszałem nigdy na żywo jak głośno startuję rakieta to na pewno niewyobrażalnie głośne jest to przeżycie. Oprócz tego świetna bateria trzymająca aż 10h na pewno wystarczyłaby do czasu wylądowania. Choć póki co nie mam żadnych planów na tak świetną przygodę jaką jest podróż rakietą to wierzę, że w przyszłości z tymi o to słuchawkami spełnię swoję marzenie.

2. Kolejną sytuacją gdzie słuchawki od Huawei’a są niezastąpione to podczas pracy. Konkretnie chodzi tutaj podczas pracy przy maszynach jednak słuchanie głośnego „brzęczenia” maszyn jest męczące to dzięki słuchawkom będę mógł zastąpić ten nieprzyjemny odgłos na swoją ulubioną muzykę już brzmi świetnie prawda? A jak do tego dodamy, że dzięki ANC wyciszy w jakimś stopniu odgłos maszyn to można zapomnieć, że jest się w pracy a na jakimś koncercie.

3. Podczas pracy na komputerze. Wielu z nas lubi sobie poprzeglądać zdjęcia słuchając muzyki, stworzyć jakiegoś mema (pod spodem mój wymyślony na szybko niestety tym razem ubiegło się bez słuchawek) czy wykonywać inne czynności na komputerze ze słuchaniem muzyki a uważam, że słuchawki Huawei z racji na swoją wygodę i dobre leżenie w uszach uważam, że są niezastąpione bo jednak wyjmowanie słuchawek podczas gdy leci twoja ulubiona piosenka jest męczące.

To tylko 3 z wielu czynności gdzie słuchawki Huawei FreeBuds 4i są niezastąpione choć na myśl bez zastanowienia przychodzą jeszcze sytuację takie jak: podczas jazdy autobusem, jazdy na rowerze czy chociażby odkurzanie tutaj jak w przypadku maszyn o wiele lepiej jest słuchać muzykę zamiast odkurzacza.

Zwycięzcom gratuluję. Napiszcie proszę maila na adres pawel.winiarski(małpa)antyweb.pl dokładnie z tego adresu, na jakim macie założone konto disqus, z którego zamieszczaliście konkursowy komentarz.