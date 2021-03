Nowe źródło zarobków Huaweia. Firma chce, by płaciły jej Apple i Samsung

O tym, że sytuacja Huwaeia na rynku międzynarodowym jest nie do pozazdroszczenia, to już chyba wszyscy wiemy. Do tej pory firma mogła liczyć na rekompensatę niepowodzeń przez wysoką sprzedaż w rodzimych Chinach, jednak ostatnie raporty wskazują, że i tam Huawei powoli zaczyna tracić wpływy. Tak jak wspomniałem w tamtym tekście – firmie pozostaje liczenie na przychody z budowy infrastruktury sieci 5G – w tym aspekcie chińska korporacja wciąż jest liderem. Nie znaczy to jednak, że Huawei nie szuka aktywnie nowego źródła gotówki. Hodowla świń to chyba przemysł mało dochodowy, ponieważ niedawno firma przedstawiła, skąd będzie czerpała fundusze na swoje funkcjonowanie. Płacić jej mają Samsung i Apple.

Huawei rozważa licencjonowanie patentów na 5G. Apple i Samsung będą płacili Chińczykom?

Huawei jest właścicielem największej na świecie liczby patentów dotyczących 5G, z czego prawie 1/5 to kategoria Standard Essential Patent, czyli najważniejsze patenty dotyczące standaryzacji produktu bądź usługi. Mając takie patenty w garści, Huawei chce wykorzystać swoją pozycję, by zarobić na swoje utrzymanie. Przedstawiciel firmy zapowiedział, że korporacja ma zamiar znacznie rozbudować aspekt licencjonowania swoich patentów i pobierać od innych producentów opłatę za ich użycie, w postaci 2,5 dolara za każdy telefon. To znacznie mniej niż np. Qualcomm, który pobiera 7,5 dolara od urządzenia.