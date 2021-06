Hermen Hulst z PlayStation Studios i Ilari Kuittinen z Housemarque potwierdzili oficjalnie, że studio z Finlandii oficjalnie dołącza do grona składającego się obecnie m.in. z Guerilla Games, Bend Studio, Insomniac Games, Naughty Dog, Santa Monica Studio. Towarzystwo doborowe, które od lat dostarcza graczom najwyższej jakości produkcji. I choć dla niektórych Housemarque może wydawać się niewielkim studiem z siedzibą w Helsinkach, tak ich tytuły bawią od przeszło 25 lat. Ich pierwsza gra — Stardust zadebiutowała w 1993 r. na komputerach Amiga, Atari i PC.

Ich pierwszym tytułem, który wydany został na PlayStation 3 był Super Stardust HD. Pomimo kilku tytułów wypuszczonych na konsolach Xbox, Housemarque kojarzone jest obecnie przede wszystkim z konsolami Sony. Ich najnowsza produkcja, Returnal, przygotowana z myślą o PlayStation 5, choć nie pozbawiona błędów, daje ogrom zabawy i satysfakcji w przechodzeniu kolejnych biomów. Housemarque pod parasolem PlayStation Studios będzie miało szansę współpracować z jednymi z najlepiej ocenianych studiów na świecie. I choć nie zapowiedziano żadnych nowych tytułów, można się spodziewać, że będą one stały na wysokim poziomie.

Wraz z ogłoszeniem tej informacji, doszło do małej wpadki japońskiego oddziału PlayStation. Zdradzać może ona, że to nie ostatnia informacja o zakupach, jakie w ostatnim czasie poczyniło Sony. Na oficjalnym profilu PlayStation Japan na Twitterze umieszczona został grafika witająca w rodzinie PlayStation Studios nie studio Housemarque, a Bluepoint Games.

..so apparently PlayStation Japan uploaded the wrong image with their first tweet on Housemarque’s acquisition, and it actually mentions a Bluepoint acquisition pic.twitter.com/yQBHtLbG5c

— Nibel (@Nibellion) 29 czerwca 2021