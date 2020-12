Hotfix 1.06 do Cyberpunk 2077 już dostępny. Co nowego?

Cyberpunk 2077: Hotfix 1.06 – lista poprawek

Zadania

Dum Dum nie będzie już nieobecny przy wejściu do Totentanz w zadaniu Second Conflict.

Konsole

Poprawiono zarządzanie pamięcią i stabilność, dzięki czemu gra będzie się mniej zawieszać.

PC

Limit rozmiaru plików zapisu 8MB został usunięty. Uwaga: zmiana ta nie naprawia plików zapisu uszkodzonych przed aktualizacją.

Jak widać — lista poprawek nie jest jakoś specjalnie imponująca, ale nareszcie można grać bez obaw o utratę stanu zapisu gry na PC. Ponadto kolejny raz, niczym przy aktualizacji oprogramowania konsoli, poprawiono stabilność i zarządzanie pamięcią. Daje to nadzieję, że Cyberpunk 2077 na konsolach będzie działał bardziej stabilnie, a kolejne wyrzucenie do menu nie będzie zniechęcało do dalszej zabawy. Oby tak dalej i — jak słusznie zauważają komentujący listę poprawek — jeszcze kilka miesięcy wytężonej pracy i bez obaw będzie można rozpoczynać grę którą kupili w ramach zamówień przedpremierowych ;-).

