Jak większość z Was zdążyła pewnie zauważyć, należę do osób będących entuzjastami podboju kosmosu i na ogół optymistycznie patrzę na różne inicjatywy działające w tym zakresie (o ile nie mają SLS w nazwie). Jednak pomysł budowy stacji orbitalnej ze sztuczną grawitacją, zaprezentowany właśnie przez firmę Orbital Assembly Corporation, wzbudził we mnie znacznie więcej podejrzeń, niż entuzjazmu. Wygląda na to, że firma bez specjalnego zaplecza i pieniędzy próbuje zebrać kasę od zwykłych internautów na jeden z najbardziej ambitnych i skomplikowanych projektów w historii tej dziedziny.