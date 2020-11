Polska firma z tytułem partnera roku od Amazon. To pierwsze tego typu wyróżnienie w kraju

AWS, czyli Amazon Web Services to chmura, z której korzystają startupy, małe firmy oraz przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym. Każdego roku Amazon honoruje członków AWS Partner Network (APN), którzy odgrywają kluczową rolę w pomaganiu klientom w rozwoju innowacji i budowaniu rozwiązań na bazie AWS. W tym roku po raz pierwszy nagroda trafiła do polskiej firmy Hostersi. Otrzymała ją w kategorii AWS Social Impact Partner of the Year – Central & Eastern Europe. Hostersi dostarczają rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, zarządzania serwerami, a także zajmują się wdrażaniem chmury obliczeniowej (cloud computing).

Firma znalazła się m.in. w zestawieniu Top B2B Companies in Poland, które jest przygotowywane przez platformę Clutch.co zbierającą opinie i recenzje oraz tworzącą rankingi doświadczonych firm oferujących usługi związane z B2B. Hostersi trafili też na listę Top 15+ Cloud Computing Consultants in Poland stworzoną przez The Manifest. Posiadając certyfikat ISO 27001: 2017 firma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wyróżnieni przez AWS. Jest to wyraźny sygnał, że rynek CEE jest wschodzącym rynkiem chmury o dużym potencjale wzrostu

— mówi Tomasz Dwornicki, Prezes Zarządu Hostersi.

Hostersi partnerem roku Amazon Web Services. Polska firma z wyróżnieniem od Amazonu

Wyróżnienie to jest ukoronowaniem niezwykle udanego roku dla Polaków, tym bardziej, że Hostersi już od dłuższego czasu związani są z chmurą Amazon Web Services. Firma posiada status AWS Advanced Consulting Partner, a także kompetencję AWS Digital Customer Experience. Uczestniczy też w dedykowanych programach: AWS Solution Provider, AWS Well-Architected, AWS Public Sector Partner oraz APN Immersion Days.

Bardzo się cieszę, że Hostersi zdobyli to wyróżnienie ze względu na wysoki poziom naszego zaangażowania w promowanie chmury obliczeniowej wśród klientów w Polsce i Europie Wschodniej. Nagroda jest odzwierciedleniem silnego know-how w zakresie wiodących projektów chmurowych, połączonego z zaangażowaniem zespołu. Myślę, że jest to kolejny krok do wzmocnienia relacji między naszymi organizacjami

— komentuje Hubert Majchrzak, Head of Sales w Hostersi.

